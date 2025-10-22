Stellantis Pro One, furgonetas, en lo más alto del podio

Los tres primeros trimestres de 2025 han terminado con los vehículos comerciales de Stellantis Pro One manteniendo su primer puesto en el ranking. Los furgones ... y furgonetas comercializados por Citroën, Fiat, Opel y Peugeot representan un 36,9% de las matriculaciones en nuestro país, con 51.511 unidades registradas en el acumulado.

España, es actualmente, uno de los mercados de vehículos comerciales ligeros más dinámicos de Europa. En el Viejo Continente, las matriculaciones caen un 10% en este mercado respecto a los nueve primeros meses del año pasado, mientras que en nuestro país crecen un 13% y Stellantis Pro One va aún más lejos con una progresión del 19%.

En septiembre, Stellantis Pro One renueva su liderazgo en el mercado con un 38,1% de penetración y 5.849 unidades matriculadas.

Por marcas, Peugeot entra en el podio mercado de vehículos comerciales, con 18.402 unidades registradas en lo que va de año y una cuota del 13,2%.