Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Retenciones en la AP-8 en Usurbil y en la GI-20 en Donostia
VEHÍCULOS COMERCIALES

Stellantis Pro One, furgonetas, en lo más alto del podio

Miércoles, 22 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Los tres primeros trimestres de 2025 han terminado con los vehículos comerciales de Stellantis Pro One manteniendo su primer puesto en el ranking. Los furgones ... y furgonetas comercializados por Citroën, Fiat, Opel y Peugeot representan un 36,9% de las matriculaciones en nuestro país, con 51.511 unidades registradas en el acumulado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Hernani se queda sin Cabalgata de Reyes por primera vez en 25 años: «No se dan las condiciones»
  2. 2 «Eres mi víctima número ocho»: el mensaje que permitió a la Policía hallar en Irun a una menor que desapareció en Jaén
  3. 3 Luis Piedrahita, Goyo Jiménez, J.J. Vaquero, Ana Morgade o Hovik Keuchkerian, algunos de los grandes nombres del festival Umore
  4. 4 Entre Letizia, Aitana o Ana Rosa: las cuatro donostiarras en la lista de las 100 mujeres más influyentes de Forbes
  5. 5

    Ya solo falta Astore: Lorpen se salva gracias a sus trabajadores y sobrevive junto a Loreak Mendian y Ternua
  6. 6 Un nutricionista explica por qué el zumo de naranja no es sano: «Es un tema que suele sorprender a la mayoría»
  7. 7

    La Ertzaintza cambia su política informativa y ahora revela el origen de sus detenidos
  8. 8 La espectacular casa en el País Vasco francés en la que cualquiera puede hospedarse
  9. 9

    Gipuzkoa registra 47 fraudes por el mal uso de las VPO en el primer semestre del año
  10. 10

    El Consejo de Patrimonio Vasco da luz verde al proyecto de hotel en Torre Satrústegui en Donostia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Stellantis Pro One, furgonetas, en lo más alto del podio

Stellantis Pro One, furgonetas, en lo más alto del podio