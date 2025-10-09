Sobresaliente en relación precio-prestaciones

Jueves, 9 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

EBRO ha completado su gama con la llegada del nuevo s400, un SUV urbano con un equipamiento de referencia, tecnología propia de segmentos superiores y todos los sistemas de seguridad de sus hermanos mayores, s700 y s800. Además, estrena la tecnología híbrida de la firma, lo que le permite ofrecer un consumo muy bajo, excelentes prestaciones y la etiqueta ECO de la DGT. Como todos los modelos de la marca, el S400 dispone de una garantía oficial de 7 años o 150.000 kilómetros, transferible y sin coste adicional, que cubre tanto el sistema híbrido como el resto de los componentes mecánicos y electrónicos.

El EBRO s400 es un SUV híbrido de dimensiones compactas, diseñado para satisfacer las necesidades de los usuarios urbanos que valoran el diseño, la tecnología y la eficiencia energética, además de la versatilidad y el confort. Con una longitud de 4,32 metros, una anchura de 1,83 metros y una altura de 1,65 metros, ofrece un equilibrio perfecto entre maniobrabilidad en entornos urbanos y habitabilidad interior. En cuanto al espacio de carga, el EBRO s400 ofrece un maletero de 430 litros ampliable hasta 1.155 litros con los asientos traseros abatidos.

Su sistema de propulsión híbrido combina un motor atmosférico de combustión interna de 1,5 litros de cilindrada y 70 kW con un motor eléctrico de 150 kW, que tienen una potencia combinada de hasta 211 CV y logra que el EBRO S400 pase de 0 a 100 km/h en apenas 8,7 segundos, con un consumo medio de 5,3 litros/100 kms. En materia de seguridad, el s400 incorpora 24 funciones avanzadas de asistencia a la conducción (ADAS), incluyendo control de crucero adaptativo, mantenimiento de carril o alerta de tráfico trasero cruzado o sistema de detección de fatiga, entre otros. A esto se le suma una cámara de visión que permite observar cada ángulo del vehículo y una estructura reforzada con más de un 60 % de aceros de alta y ultra alta resistencia. En el exterior, la carrocería del EBRO s400 destaca en su frontal por una parrilla de grandes dimensiones que se extiende hacia los flancos del vehículo, donde se integran las luces diurnas verticales. En la zaga, el diseño del difusor sin tubos de escape visibles refuerza el carácter electrificado del modelo.

El habitáculo ha sido concebido como un entorno envolvente, ergonómico y muy conectado, y en el que resaltan el cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas y una pantalla táctil central del mismo tamaño. Su sistema multimedia ofrece una interfaz clara para gestionar entretenimiento y configuración del vehículo. El climatizador bizona, el sistema de sonido , el acceso sin llave y el asistente de voz activado por el comando «Hola EBRO» completan una experiencia pensada para el usuario digital y exigente. En la pantalla principal se pueden controlar todo tipo de funcionalidades; desde el equipo de sonido a los sistemas de asistencia a la conducción, la conectividad o la visión exterior. Las cuatro cámaras de visión envolvente generan una imagen panorámica de alta definición. La dirección electro asistida, por su parte, ofrece una respuesta precisa, adaptándose a cualquier estilo de conducción.

El nuevo EBRO s400 ofrece diferentes modos de conducción (Eco y Sport) y puede actuar, gracias a la gestión electrónica del sistema, como eléctrico puro a bajas velocidades. Estos modos modifican parámetros como la respuesta del acelerador, el comportamiento del motor y el funcionamiento de la transmisión, adaptándose a las necesidades de conducción. La tecnología de frenada regenerativa del EBRO s400 permite recuperar energía cinética durante la desaceleración y almacenarla en la batería, alimentando así el sistema eléctrico.

Todos los EBRO cuentan, de serie, con 7 airbags (incluido uno central entre los asientos delanteros) y 24 sistemas de asistencia a la conducción que funcionan con la información recogida por los sensores repartidos por todo el vehículo: 2 radares de ondas milimétricas, detector de ocupantes, una cámara multifunción frontal, cuatro cámaras de visión envolvente, cinco sensores ultrasónicos y una cámara de infrarrojos situada en el volante.

El EBRO s400 se comercializa en dos versiones: Premium y Excellence. Desde la versión Premium se incluye un nivel de equipamiento muy completo: climatizador bizona, asientos buckets, pantalla dual 12,3 pulgadas, sensores de aparcamiento traseros, sistema de sonido con cuatro altavoces, asistente de voz, acceso y arranque sin llave, faros LED y todas las funciones de seguridad. La versión Excellence añade, entre otros elementos, volante de cuero, asientos delanteros Bucket calefactados, sensores de aparcamiento delanteros y traseros, toma de carga USB en la fila posterior, cristales traseros tintados y otros dos altavoces adicionales.