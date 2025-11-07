SEAT Ateca 75º Aniversario, más equipamiento a mejor precio

Viernes, 7 de noviembre 2025, 14:30 Compartir

En esta ocasión probamos para nuestros lectores la actualización reciente del SEAT Ateca, concretamente en su versión FR, un coche que ha ganado muchos enteros con la puesta al día realizada por la marca con motivo de su 75 aniversario. Se puede decir que el SEAT Ateca destaca frente a la competencia por sus contenidas cotas exteriores, gran habitabilidad y maletero de 510 litros, un comportamiento dinámico ágil, deportivo y estable; y una avanzada tecnología en cuanto a seguridad y conectividad.

Para probarlo, salimos de Madrid con destino a Asturias, para circular por diferentes tipos de carreteras, ideales para una prueba de este tipo. La primera parte, por autopista hasta Burgos, la hacemos cómodamente porque el Ateca es un coche amplio y con carácter. Este SUV compacto de SEAT se presenta con una imagen más poderosa y un interior tecnológico, combinando robustez, deportividad y conectividad avanzada, convirtiéndose en una propuesta muy completa dentro de su categoría.

Como comentamos, los 212 km desde nuestra salida de Madrid hasta Burgos los hacemos cómodamente, con buena calidad de conducción, una dirección directa a través de un volante robusto y de buen tamaño. Conducimos a velocidades legales con lo que conseguimos que el consumo del coche apenas pasara de los 5 litros a los 100 km, un consumo muy correcto. Una vez que aumentas la velocidad y la conducción deportiva, el consumo aumenta aunque no demasiado…

El coche se ofrece con motores gasolina de 115 y 150 CV, así como diésel de 150 CV, tanto con cajas de cambio manuales como automáticas DSG. Nosotros probamos la versión de gasolina con 150 CV, que se comporta muy bien en todo tipo de situaciones.

Actualmente solo se comercializa en España bajo la denominación FR 75 Aniversario con motores que incorporan la caja de cambios de doble embrague DSG, aunque el de gasolina también se puede adquirir con transmisión manual de seis velocidades. Sobre el cambio DSG, decir que es una auténtica gozada: es rápido, seguro y muy cómodo para circular por cualquier tipo de carretera. Una vez dejamos Burgos, continuamos por carretera nacional hacia Aguilar de Campó para desde allí tomar la autovía que nos llevará hacia Llanes y Covadonga, lugar que hemos marcado como destino. En esta zona, nos topamos con bastante circulación de doble sentido por lo que la aceleración y el dinamismo del SEAT Ateca FR nos viene muy bien para realizar adelantamientos rápidos y maniobras ágiles.

Pasada esta zona volvemos a tomar la autovía para dejar Torrelavega y llegar a la zona de Llanes y Andrín, en cuya playa hacemos una serie de fotos al igual que en el Santuario de Covadonga.

La subida hacia el Santuario de Covadonga viniendo de Cangas de Onís es una gozada en el Ateca, se sujeta perfectamente a la carretera -incluso con piso húmedo- y las curvas se negocian con agilidad y decisión dadas las buenas taras de suspensión que monta el Ateca. Aquí se aprecia el reducido peso del SEAT Ateca, similar al de un turismo (no llega a 1.500 kg), y la estabilidad y agilidad de su elaborado chasis con suspensión adaptativa y dirección progresiva. Una gozada.

Acabado FR, la opción más deportiva

El acabado FR, acrónimo de Fórmula Racing, proviene desde su lanzamiento en 2002 con el SEAT León de primera generación. Desde entonces, ha trascendido su condición de simple nivel de equipamiento para convertirse en una auténtica declaración de intenciones. FR es más que un acabado, es una marca dentro de la marca. Desde su introducción, las versiones FR representan una forma distinta de entender la deportividad: racional, equilibrada y aspiracional, con una gran relación calidad-precio.

Por ello, son ya más de 200.000 unidades vendidas en España con el acabado FR, desde su irrupción en el mercado y entre todos los modelos de la marca que han incorporado este acabado.

El FR ofrece un diseño exterior más agresivo y atractivo, aunque racional, con la introducción de paragolpes específicos, llantas exclusivas y detalles en negro cromado. En el interior, los asientos y el volante deportivos y los acabados en aluminio, entre otros elementos, refuerzan la sensación de deportividad sin renunciar al confort. Además, las versiones FR han incorporado, según el modelo, algunos ajustes específicos en la suspensión y la dirección, proporcionando un comportamiento más dinámico sin comprometer la comodidad en el uso diario.

Este acabado también mejoraba el sistema de frenos, la suspensión y, progresivamente, gracias a los avances tecnológicos, fue aportando un mayor nivel de configuración del chasis, como por ejemplo con la llegada del XDS control de bloqueo electrónico del diferencial, o el selector de los modos de conducción SEAT Drive Profile. Esta versatilidad ha permitido que el FR se haya sabido adaptar a diferentes perfiles de cliente, desde aquellos que buscan una estética deportiva o exclusiva, hasta los que valoran una conducción más enérgica.

Con el tiempo, el acabado FR se fue ampliando con versiones mecánicas más accesibles, dado el atractivo comercial y éxito que cosechaba, dado su alto nivel de equipamiento tecnológico, incluido de serie, y el aspecto más deportivo.

FR 75 Aniversario: más equipamiento por el mismo precio

Una de las ventajas de esta edición FR 75 Aniversario es que incorpora, por el mismo precio, muchos accesorios que amplían el equipamiento general del modelo, tanto a nivel de conectividad como en cuanto a seguridad se refiere.

Así, cuenta con faros Full LED con control automático de luces de cruce y largas. Este sistema mejora tanto la estética deportiva como la funcionalidad lumínica del vehículo al estar diseñado para ofrecer todas las funciones de iluminación (posición, cruce, carretera, intermitente) mediante LEDs, integrados en módulos altamente tecnológicos, con sensores automáticos y funciones de confort. Al mismo tiempo exige un mantenimiento diferente al de los faros tradicionales con menor reemplazo de «bombillas». Para su uso cotidiano, bastará con activar la posición «Auto» de luces y dejar que el sistema gestione iluminación y sensores. Así, de noche, al cruzarnos con un coche el cambio de luz larga a luz de cruce lo realiza automáticamente el sistema, para no deslumbrar al coche que viene de frente.

Incorpora, además, una serie de elementos que le otorgan nivel 2 de conducción semi autónoma lo que implica que el vehículo puede controlar simultáneamente la dirección (lateral) y la aceleración/frenado (longitudinal) bajo ciertas condiciones. Es decir, el coche puede ayudarte a mantener velocidad y distancia, así como mantenerse dentro del carril, aunque el conductor sigue siendo responsable.

También incorpora asistente de frenada automática de emergencia, lector de señales, aviso pre-colisión, frenada automática en ciudad, cámara de visión 360º, sensores de parking delanteros y traseros, detector de ángulo muerto, etc.

A nivel de confort, son de serie el climatizador automático dual, el techo solar panorámico, instrumentación digital de 10,25 pulgadas, sistema multimedia con navegador y pantalla de 9,2 pulgadas, Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, llantas de aleación de color negro cromado, barras de techo en negro, sistema de acceso y arranque sin llave, sistema de aparcamiento automático, portón trasero automático con función manos libres, cristales tintados, etc.

Por otro lado, incluye el cargador inalámbrico del teléfono móvil, el sistema SEAT Connect con funciones por 10 años y 3 años, con funciones online; modos de conducción SEAT Drive Profile, Safe & Driving Pack L, paragolpes específicos FR, levas del cambio en versiones DSG y asientos deportivos con tejido Dinamica® en negro, entre otros elementos.

El SEAT 1.5 TSI 150 CV DSG, está disponible desde 230 euros al mes con SEAT Flex (entrada de 6.277 euros, calculado para 48 cuotas y con 10 años de garantía incluidos), o por 29.880 euros con descuentos de la marca aplicados.