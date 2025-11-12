De San Sebastián a Poitiers en modo eléctrico y ecológico

Salimos desde San Sebastián un viernes temprano, con la batería al 100%, con la intención de cruzar Burdeos con el mínimo de circulación, algo que ... suele ser complicado pero que lo hicimos sin problemas, a una velocidad constante de 120 km/h y calculamos hacer una recarga en Saintes, a 150 km de nuestro destino final. Salimos con un 97% y al recargar en Francia, el precio de la carga es proporcional al tiempo de recarga: cuanto más rápida sea la recarga, más cara será... Es conveniente tener mucho cuidado con la velocidad en el área de Burdeos, porque la velocidad está limitada a 90 Km/h y toda la ruta está plagada de radares. COnducimos sin recargar hasta Saintes, unos 400 km sin esfuerzo. Simplemente circulando a 120 km/h con el control de crucero activado. Este Hyundai Ioniq9, de líneas elegantes e interior minimalista, se desliza por la carretera con una suavidad muy agradable. Su sistema de conducción avanzada, que incluye todos los sistemas de asistencia y seguridad como el mantenimiento de carril o la navegación inteligente, convierte el trayecto en una experiencia relajante, donde el paisaje se convierte en un complemento perfecto para la tecnología de vanguardia. Devoramos los kilómetros sin enterarnos y con mucha tranquilidad hasta realizar la recarga en Saintes -aunque existen multitud de cargadores en el trayecto-; hecha la recarga, llegamos a Poitiers, una ciudad de más de 92.000 habitantes, que guarda una historia medieval impresionante. Se ve acogedora desde el parabrisas del coche, con sus antiguos edificios de piedra contrastando con nuevas construcciones sostenibles.

La ciudad resplandece en cada rincón, es una joya medieval bañada por la historia francesa. Su casco antiguo es un mosaico de arquitectura romana, medieval y renacentista. Entre sus monumentos más destacados se encuentra la Catedral de San Pedro, la Iglesia de Notre-Dame-la-Grande, que destaca por su espectacular fachada esculpida y sus juegos de luces nocturnos. Además, el Palacio de los Condes de Poitou, hoy sede del Tribunal de Justicia. Además, en el Museo Sainte-Croix, se pueden admirar colecciones de arqueología y bellas artes, incluyendo obras de Rodin y Camille Claudel. Mencionar también el Baptisterio de San Juan y las antiguas murallas que aún se pueden recorrer en parte.

Pero más allá de sus monumentos, Poitiers destaca por su ambiente relajado y acogedor, ideal para explorar a pie. Los turistas pueden disfrutar de sus calles adoquinadas, pequeñas tiendas de antigüedades y restaurantes donde probar la cocina local, como el famoso cordero de Poitou-Charentes.

Además de su historia, Poitiers apuesta por la sostenibilidad y la innovación, incluida la movilidad eléctrica. Sin duda, recorrerla en un coche como el Hyundai Ioniq9 resalta esa perfecta armonía. Para probar gastronomía local, no hay que perderse los farci poitevin (pastel vegetal) o el broyé du Poitou (galleta tradicional). Además de varias tiendas de dulces y chocolates locales, magníficos, cuenta con varios restaurantes recomendables accesibles a todos los bolsillos, nosotros acudimos a «La Table des Copains», cenamos en un original restaurante denominado «Papilles» y otros lugares recomendables son «Le Bistrot», «Les Archives», ubicado en una antigua iglesia remodelada… Para alojarse también hay muchas opciones, nosotros pernoctamos en el centro, en el «Hotel de L'Europe», que destaca por ofrecer unos desayunos riquísimos con productos locales km cero. La conexión de Poitiers es buena al encontrarse en la ruta hacia París y su conexión ferroviaria con París (1h20 en TGV) y con Hendaya la hace un destino accesible para escapadas de fin de semana.

Más info: https://visitpoitiers.fr

Pero nosotros decidimos hacer la ruta en el Ioniq9, que pese a tratarse de un vehículo de gran tamaño (5,06 metros y hasta 7 plazas), dispone de una trabajada aerodinámica, clave para conseguir la máxima eficiencia y, con ello, la mejor autonomía, de 620 kilómetros, aunque nosotros conseguimos hacer algo más de 500 kilómetros sin superar los 120 km/h.

Futuroscope y Aquascope

La visita de Poitiers se completa yendo a Futuroscope, el parque temático más futurista de Francia, donde la tecnología y la imaginación se unen para crear experiencias únicas. Al llegar, la arquitectura moderna de sus edificios ya promete un día lleno de sorpresas. Empezamos con las atracciones inmersivas en 4D, que nos transportaron desde los confines del espacio hasta los fondos del océano. Cada rincón ofrece un recuerdo imborrable: robots bailarines, simuladores de vuelo y espectáculos de luz y sonido que desafían los sentidos. Atracciones imperdibles son el «Viaje Extraordinario», el roller coaster «Objetivo Marte» o «Cazadores de Tornados», como mínimo. Hacemos una pausa en el «Spaceloop» un restaurante situado en el «Hotel Station Cosmos» junto al parque y que simula a una estación espacial, donde incluso la comida parece provenir del futuro. La tarde continuó disfrutando de las diferentes montañas rusas y «viajes» al futuro y al centro de los tornados y terminamos por la noche con el espectáculo «La Clé des Songes» («la llave de los sueños»), una fusión de arte, música y tecnología que fascina.

Al día siguiente, dedicamos medio día a Aquascope, un espacio bajo techo con multitud de piscinas, abierto en junio de 2024 y que ha contado con más de 200.000 visitas. Es un centro acuático para divertirse en traje de baño con multitud de toboganes de diferentes dificultades. Más info: https://www.futuroscope.com/es/

El Ioniq9, ideal para viajar

El coche combina funcionalidad con estética moderna y corona la gama eléctrica de la marca coreana con prestaciones excelentes. El habitáculo se ha diseñado como un «salón sobre ruedas», aprovechando el suelo plano de los vehículos eléctricos. Los asientos reclinables incorporan reposapiés, mientras que las versiones superiores incluyen asientos giratorios en la segunda fila y una consola central deslizante accesible desde múltiples posiciones.

El espacio interior es notable, con dos pantallas de 12,3 pulgadas cubiertas bajo una superficie curva, una para la instrumentación y otra para el sistema multimedia, que tiene acceso a internet, actualizaciones inalámbricas y es compatible con Android Auto y Apple CarPlay.

Dispone de dos maleteros: uno en la parte trasera, con 908 litros de capacidad (usando 5 plazas), o 338 (con 7 plazas), y otro bajo el capó, que tiene 88 litros en la versión de un solo motor, y 52 en las de dos motores.

Disponible en tres versiones: una de 218 CV que mueve las ruedas traseras, con una autonomía de 620 km, otra de 313 CV con dos motores, uno para cada eje, y mantiene una autonomía de 600 km. La más potente es la que hemos utilizado que tiene 435 CV y tracción total, con 600 km de autonomía.

Acelera de 0 a 100 km/h en 5,2 segundos, y la versión de 313 CV lo hace en 6,7 segundos. Cuenta con lo último en tecnología de comunicación y su precio es de 63.590 euros.

Toda la info en:: www.france.fr/es/