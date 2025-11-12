Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Con el complejo del Parque de la imagen de Futuroscope y todas sus atracciones, el nuevo Hyundai Ioniq9 nos transporta cómodamente y con cero emisiones hasta Poitiers.
Hyundai Ioniq9

De San Sebastián a Poitiers en modo eléctrico y ecológico

Para probar el nuevo Hyundai Ioniq9, un coche 100% eléctrico que incorpora una batería con una autonomía de más de 500 km, decidimos viajar a Poitiers, ciudad con multitud de razones para ser visitada

Andrés Viedma
Juan Ignacio Viedma

Andrés Viedma y Juan Ignacio Viedma

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 07:33

Comenta

Salimos desde San Sebastián un viernes temprano, con la batería al 100%, con la intención de cruzar Burdeos con el mínimo de circulación, algo que ... suele ser complicado pero que lo hicimos sin problemas, a una velocidad constante de 120 km/h y calculamos hacer una recarga en Saintes, a 150 km de nuestro destino final. Salimos con un 97% y al recargar en Francia, el precio de la carga es proporcional al tiempo de recarga: cuanto más rápida sea la recarga, más cara será... Es conveniente tener mucho cuidado con la velocidad en el área de Burdeos, porque la velocidad está limitada a 90 Km/h y toda la ruta está plagada de radares. COnducimos sin recargar hasta Saintes, unos 400 km sin esfuerzo. Simplemente circulando a 120 km/h con el control de crucero activado. Este Hyundai Ioniq9, de líneas elegantes e interior minimalista, se desliza por la carretera con una suavidad muy agradable. Su sistema de conducción avanzada, que incluye todos los sistemas de asistencia y seguridad como el mantenimiento de carril o la navegación inteligente, convierte el trayecto en una experiencia relajante, donde el paisaje se convierte en un complemento perfecto para la tecnología de vanguardia. Devoramos los kilómetros sin enterarnos y con mucha tranquilidad hasta realizar la recarga en Saintes -aunque existen multitud de cargadores en el trayecto-; hecha la recarga, llegamos a Poitiers, una ciudad de más de 92.000 habitantes, que guarda una historia medieval impresionante. Se ve acogedora desde el parabrisas del coche, con sus antiguos edificios de piedra contrastando con nuevas construcciones sostenibles.

