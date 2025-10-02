Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

E-Bike LD920 E P.F.

¿Valorando comprarte una E-Bike? Mira estos modelos

N. S.

Jueves, 2 de octubre 2025, 10:00

¿Y si el coche que siempre has querido no tuviera motor de gasolina, no necesitara aparcamiento y te permitiera moverte libre por tu ciudad sin atascos ni restricciones? Decathlon lo tiene claro: tu próximo coche puede ser una e-bike. Con el lanzamiento de sus gamas de bicicletas eléctricas, la marca apuesta por transformar la forma en la que los españoles se mueven, ofreciendo una alternativa más rápida, sostenible y, sobre todo, adaptada al ritmo de la vida urbana.

Cada vez son más quienes cambian la llave del coche por un manillar, descubriendo que la movilidad urbana no tiene por qué estar reñida con la comodidad. Y es que las e-bikes de Decathlon han sido diseñadas para responder a las necesidades de cualquier perfil: desde quienes buscan iniciarse en el mundo eléctrico hasta quienes quieren llevar la innovación al máximo nivel.

E-Actv 500 P.F.

Para los que desean dar el primer paso, la E-Actv 100 es la puerta de entrada perfecta: ligera, sencilla de manejar y con la asistencia justa para que los trayectos diarios se conviertan en un placer. Si lo que necesitas es mayor autonomía y comodidad para distancias medias, la E-Actv 500 se convierte en la compañera ideal: su batería permite recorrer hasta 70 km y hace que las cuestas de barrios como La Latina en Madrid o el Poble-sec en Barcelona dejen de ser un obstáculo.

E-Actv 100 P.F.

En el segmento más avanzado brilla la LD920 E, una bicicleta innovadora con batería de larga duración y un motor central que además de asistir el pedaleo cambia de marcha de forma automática adaptándose al terreno. Una auténtica joya tecnológica para quienes quieren recorrer la ciudad con estilo, potencia y máximo confort. Y para los que buscan practicidad absoluta, la E-Fold 500 es sin duda la estrella: una bici plegable que cabe en cualquier ascensor, metro o maletero, lista para combinar con otros transportes y perfecta para quienes viven a caballo entre diferentes zonas de la ciudad.

E-Fold 500 P.F.

La verdadera magia, sin embargo, está en cómo estas bicicletas invitan a redescubrir los rincones de la ciudad. Con una e-bike, perderse por el Madrid Río, atravesar el Retiro sin sudar una gota o subir al mirador del Templo de Debod se convierte en una experiencia nueva.

Lo mismo ocurre en Barcelona: desde pedalear sin esfuerzo por el paseo marítimo de la Barceloneta hasta alcanzar el Parc Güell o el Tibidabo sin preocuparse por las pendientes. Cada trayecto deja de ser un trámite para convertirse en una forma de disfrutar de la ciudad desde otra perspectiva.

Con este lanzamiento, Decathlon demuestra que moverse por la ciudad de forma sostenible y práctica ya no es un lujo reservado a unos pocos. Sus nuevas e-bikes están pensadas para todos los públicos y bolsillos, porque la revolución de la movilidad no es del futuro: es de ahora.

