Lexus Home y Dron F. P.

Lexus presenta Discover y redefine el lujo: su nueva hoja de ruta más allá del automóvil

José Ramón Alonso Trigueros

Miércoles, 29 de octubre 2025

Lexus ha presentado «Discover» en el Japan Mobility Show 2025, una nueva hoja de ruta que marca un punto de inflexión al expandir su enfoque más allá del automóvil, integrando la movilidad, el diseño y el estilo de vida en su propuesta de lujo.

Este cambio estratégico se produce tras una reorganización dentro del Grupo Toyota, que posiciona a Century en el espacio del ultra lujo y otorga a Lexus la libertad de ser más innovadora, aventurera y creativa. Según Simon Humphries, director de Diseño, esta redefinición de roles permite a Lexus cuestionar la propia definición de lujo y consolidar su promesa en el ámbito del lujo general, pensando de forma independiente.

La estrella de esta nueva filosofía es el LS Concept, que ahora significa «Luxury Space» en lugar de «Luxury Sedan». Este prototipo es una reinterpretación radical del buque insignia, transformándose en un vehículo de seis ruedas concebido como un refugio personal con chófer, que prioriza la privacidad, la serenidad y la libertad de movimiento en un habitáculo diáfano.

A partir de este concepto, Lexus presentó una nueva familia de prototipos, incluyendo el LS Coupe Concept, el vehículo autónomo urbano LS Micro Concept, y el Lexus Sport Concept. Esta gama ilustra el abandono de la idea de un único buque insignia, adoptando una estrategia de «punta de lanza múltiple» donde cada vehículo responde a un estilo de vida diferente.

El nuevo rumbo de Lexus se proyecta también «más allá de la carretera», abarcando proyectos en el mar, el aire y la arquitectura, todos ellos centrados en ampliar la libertad de sus clientes. En Tokio, la marca exhibió un catamarán de propulsión sostenible con navegación asistida por IA y el avión eléctrico Joby (eVTOL).

Además, el concepto Lexus Home integra la movilidad con la sostenibilidad al proponer una vivienda autosuficiente que utiliza el vehículo eléctrico como batería doméstica. Con el plan «Discover», Lexus transforma el lujo de ser medido por materiales o potencia a ser definido por el espacio, el tiempo y la elección personal, ofreciendo a sus clientes las herramientas para diseñar su propio modo de vida con horizontes ilimitados.

