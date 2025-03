La increíble aventura de los Rover de turbina

Santiago de Garnica Cortezo Martes, 6 de abril 2021, 01:15 | Actualizado 13:00h. Compartir

Estamos en 1940, en plena II Guerra Mundial, las grandes naciones intentan desarrollar un motor a reacción que convierta a sus aviones más eficaces que los del adversario. Entre estos países, se encuentra Inglaterra que, con Alemania, fue la única nación que puso en funcionamiento un avión de este tipo antes del final del conflicto: el Gloster Meteor inglés despegó por primera vez en 1943 con dos motores Rolls Royce, para entrar en servicio en 1944.

Pero el largo y complejo proceso que daría lugar al nacimiento del motor a reacción había arrancado bastante tiempo. El británico Frank Whittle, ingeniero aeronáutico y militar, trabajaba sobre esta idea desde la década de 1930, al igual que el alemán Hans von Ohain. En 1941, bajo las directivas del Ministerio del Aire, Rover pone una de sus fábricas a disposición del equipo de la sociedad de Whittle, la Power Jets Limited, para desarrollar y producir este motor (bajo el nombre clave de Supercharger) con miras al lanzamiento del Meteor. Pero al mismo tiempo, prepara en secreto su propio motor a reacción, utilizando el trabajo de Whittle como base, pero con la idea de desarrollar un propulsor adecuado para la producción en masa.

Hacia finales de 1941, Whittle descubre las evoluciones desarrolladas por Rover y se indigna: considera que Rover debe poner a sus equipos a trabajar en un solo motor para que esté operativo lo más rápido posible. Poco a poco, las tensiones se agudizan. Whittle reprocha a Rover no poder aportar piezas de calidad satisfactoria. En cuanto a Rover, la empresa pierde interés en este motor tras los retrasos y las quejas del equipo de Whittle. La alianza finalmente se rompe en 1942, y Whittle se marcha Rolls-Royce para continuar con sus desarrollos.

En Rover se pierde interés en el motor a reacción hasta el punto que, tras la salida de Whittle, se llega a un acuerdo con Rolls-Royce. Rolls-Royce se hace cargo de la fábrica y de los trabajos del motor a reacción de Rover, y a cambio, Rover se hace cargo de la fábrica de motores de carros de combate de Rolls-Royce. Tras formalizar el acuerdo el 1 de enero de 1943, Rolls-Royce se encuentra con dos motores a reacción, el Welland diseñado por Whittle, y el Derwent de Rover. Unos meses más tarde, después de numerosas pruebas, resultó que era el Derwent el más eficiente y más fiable, lo que lleva a abandonar el Welland.

Rover no seguiría con los motores a reacción de aviones, pero su experiencia le serviría en otro campo muy diferente.

Tras la guerra

Hace cinco años que el conflicto bélico ha finalizado y en Rover quieren aprovechar los conocimientos adquiridos durante la guerra para hacer un automóvil propulsado por una turbina. En marzo de 1950, en el circuito de Silverstone, Rover presenta a la prensa el Jet 1. Se trata de un automóvil basado en la berlina 75, a la que se ha quitado el techo, optando así una carrocería tipo roadster. Pero la diferencia más importante se oculta en su interior. Adiós al motor convencional de pistones situado bajo el capó delantero. El coche, tras sus dos únicos asientos, lleva en posición central posterior una turbina que gira a 70.000 rpm y ofrece 100 CV de potencia. Probado por la famosa revista británica «The Autocar», alcanza una velocidad máxima de 150 km/h, pero su consumo es muy elevado: nada menos que 39 litros a los cien kilómetros.

Tras ser exhibido en el Reino Unido y en los Estados Unidos, se realizan varias modificaciones del coche, tanto a nivel de turbina como de aerodinámica. Y en esta nueva configuración, pilotado por Peter Wilks, el 75 Jet 1 va a alcanzar en la famosa autopista belga de Jabekke, (entre Ostende y Gand), los 240 km/h de velocidad punta.

Objetivo: un coche de calle

En la edición de 1956 del salón de Earl´s Court, Rover presenta un nuevo coche construido alrededor de su turbina. Bautizado como T3, es un pequeño coupé de dos puertas con carrocería de fibra de vidrio. La turbina va en posición central posterior y trasmite su fuerza a las cuatro ruedas. La frenada es confiada a cuatro discos, una rareza en ese momento.

Rover quiere fabricar un coche de turbina para comercializar en serie y así, en 1961, presenta un prototipo de berlina bautizado T4 TA, con una arquitectura «todo delante»: turbina y tracción. Este T4 TA nunca llegará a la producción como coche de turbina pero servirá como punto de partida para el Rover P6, con motor de gasolina y propulsión trasera, que se pondrá a la venta dos años después.

El T4 TA hace la vuelta de honor previa a la edición de las 24 Horas de Le Mans de 1962. Es el motivo perfecto para que los responsables del l'Automobile Club de l'Ouest (A.C.O.), la entidad creadora y organizadora de la legendaria carrera, recuerde a los británicos que desde el año 1957 ofrece dos millones y medio de francos (de entonces), al coche de turbina que cubra al menos 3600 kilómetros durante las 24 horas.

El reto de Le Mans

Rover ve en este reto una magnífica oportunidad para potenciar la imagen de la turbina aplicada al automóvil, cara a la comercialización de un modelo de calle. Se pone en contacto con Sir Alfred Owen, el dueño de BRM, y llegan al acuerdo de que este les proporcione un chasis y a sus pilotos, nada menos que el campeón del mundo Graham Hill, y Richie Ghinter, tránsfuga de Ferrari. Sin duda el proyecto de Rover despierta el sentimiento patriota de Owen.

Tony Rudd, ingeniero de BRM, se encarga de adaptar la turbina 2S/150 al chasis multitubular de un Fórmula 1 -1500 de 1961, tipo 156. En BRM también fabrican la caja de cambio, muy simple: una toma directa, una marcha atrás y un par cónico, y prescinde de embrague. La frenada es un punto crítico, la turbina no tiene freno motor, no retiene nada, y se recurre a cuatro discos.

El chasis no solo se modifica para acoger a la turbina sino también para sustentar una carrocería, no de F1 sino de sport que inicialmente se había pensado hacer en magnesio. Finalmente, dado el precio muy elevado de este material (por cierto, muy peligroso en caso de incendio), se realiza en aluminio de 2 mm, con la consecuencia de un mayor peso.

Además de los problemas de frenada, el Rover tiene un problema aerodinámico: la parte posterior se levanta. Ghinter, que se cuenta había tenido la idea en Ferrari de montar unos pequeños alerones situados en lo alto de la «coda tronca» o cola truncada de los coches de Maranello para pegarlos al asfalto, trasmite esta idea a los ingenieros de Rover, para resolver el problema.

En esta primera tentativa en Le Mans, la barqueta de Rover participa fuera de clasificación. Por reglamento el depósito no podía ser de más de 110 litros y en Rover optaron por uno de 220 litros de queroseno (el consumo de la turbina era muy elevado) para reducir el número de repostajes. Así el coche británico saldría en último lugar, pero luego rodó como un reloj a lo largo de las 24 horas: solo hubo que repostar carburante, tres cambios de pastillas de freno y un poco de aceite. En teoría, habían terminado séptimos y primero de los «no Ferrari». Por cierto, que, si bien no hubo problemas mecánicos, no quiere decir que los pilotos lo tuvieran fácil pues la conducción del coche de turbina era bastante peculiar. Otro detalle: el Ferrari ganador, con Bandini y Scarfiotti, había tenido un consumo de 29 litros a los 100 kilómetros, con una media de 190 km/h, mientras que el Rover de turbina gastaba 40 litros de keroseno a los cien kilómetros.

Cara a la edición de 1964, el coche es modificado para reducir el consumo de la turbina (que sigue ofreciendo entre 140 y 150 CV) y adopta una carrocería de líneas más aerodinámicas. Los cambios le permiten incorporar el depósito de 110 litros y se van a Le Mans para, en el mes de abril, poner a punto el coche. Pero en el viaje de regreso el camión de transporte tiene un accidente y el coche queda destruido. Así Rover se ve obligado a renunciar a participar en la edición de 1964 de Le Mans.

En 1965 Graham Hill (al que no le gustaba nada conducir este coche) sigue como piloto del equipo obligado por su contrato con BRM. Pero en lugar de Ghinter, es Jackie Stewart su compañero. En las pruebas el coche (que estrena una nueva turbina de geometría variable) no logra buenos tiempos y queda en la posición cuarenta. Durante la carrera el calor es intenso y hace estragos entre los participantes. El Rover también sufre problemas con la temperatura y ha de parar en boxes muchas veces. Pero, al menos, aguanta y termina en una décima plaza gracias a los abandonos de los coches punteros, aunque, eso sí, rodeado de rivales muy inferiores y tras cubrir una distancia inferior a 357 kilómetros respecto al Rover de 1963.

La firma inglesa seguirá, durante varios años, acariciando el proyecto de un coche de calle movido por una turbina, trasmitiendo la idea de marca británica tecnológicamente muy avanzada. Incluso se verá una serie de camiones rodar por las carreteras inglesas movidos por turbinas Rover.

Pero la crisis energética de los años setenta terminará con el proyecto en un cajón mientras que los coches de correr tomarán el camino del londinense museo del «British Motor Industry Heritage Trust».