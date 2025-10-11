¿Crees que lo sabes todo antes de salir a la carretera con una autocaravana o camper?

N. S. Sábado, 11 de octubre 2025, 10:00 Comenta Compartir

Cuando decides subirte a una camper o una autocaravana por primera vez, anota una serie de pautas importantes para que todo salga perfecto y romper un mito, sobre todo, de que «conducir una autocaravana es complicado y peligroso». La realidad es otra. Si tu vehículo no supera las 3,5 toneladas, se conduce prácticamente igual que un coche normal. La clave está en la preparación y en prestar atención a algunos detalles específicos que marcan la diferencia.

Primero, antes de arrancar, distribuye bien la carga. Un mal reparto del peso puede ser muy peligroso. Por eso lo recomendable es distribuir la carga prestando atención a aspectos como el equilibrio: coloca los objetos más pesados en el suelo y centrados entre los ejes. Altura, porque debes evitar guardar peso en armarios altos. Elevar el centro de gravedad aumenta el riesgo de vuelco. También todo debe ir bien sujeto, según Yescapa. Una botella, un portátil o cualquier objeto suelto puede convertirse en un proyectil en una frenada brusca.

Asimismo, saber las dimensiones exactas de tu autocaravana o camper es esencial. Una pegatina en el salpicadero con altura, ancho y longitud puede salvarte de puentes bajos, túneles o calles estrechas. Verifica que tu permiso de conducir, ficha técnica, seguro e ITV estén al día. Recuerda que, si supera las 3,5 t necesitarás un carnet C, es decir, de vehículos pesados. Y comprueba el equipamiento de seguridad: chalecos reflectantes, triángulos, extintor y botiquín. Revisa también la bombona de gas y asegúrate de que no haya fugas.

Ampliar Viajar en camper o autocaravana P.F.

En este tipo de vehículos es recomendable conducir con anticipación, es decir, son vehículos más pesados y conviene frenar antes que con un coche, así como aumentar la distancia de seguridad al doble. De igual modo, su gran superficie lateral las hace sensibles al viento. Si hay ráfagas fuertes, disminuye la velocidad y sujeta el volante con firmeza. ¡Ojo con los adelantos de camiones! El efecto «rebufo» puede desestabilizar el vehículo. En rotondas, o cruces, abre la curva más de lo normal, ya que la parte trasera puede golpear señales o bolardos. Ante puntos ciegos usa los espejos constantemente y, si es posible, pide ayuda a un copiloto al maniobrar marcha atrás.

A la hora de viajar en autocaravana o en camper es importante planificar la ruta con GPS para vehículos grandes. De esta forma evitaremos sobresaltos al vernos, sin querer, en una carretera extremadamente estrecha, por ejemplo. Recuerda, además usar el freno motor en descensos prolongados para no sobrecalentar los frenos.

Haz paradas cada dos horas. Conducir un vehículo grande cansa más. Por eso, es recomendable hacer una pausa al menos cada dos horas para descansar y estirar las piernas. Finalmente a la hora de estacionar busca siempre terrenos planos y firmes. Si hay inclinación, utiliza calzos para nivelar el vehículo. Recuerda activar siempre el freno de mano y dejar una marcha puesta: primera en subida, marcha atrás en bajada. Elige campings o áreas designadas para autocaravanas. Cierra puertas y ventanas, y no dejes objetos de valor a la vista.