Los compradores de coches eléctricos o 'cero' pagarán 1.200 euros en la renta La factura fiscal se encarecerá en unos 300 euros para los compradores de vehículos con etiqueta ECO y en unos 240 euros para los C por las ayudas Simulación con lo que le tocaría pagar a Hacienda a una persona con una salario medio de 21.161 euros netos (media de 2018 en España según la Agencia Tributaria) A. P. Madrid Miércoles, 7 abril 2021, 10:21

Los compradores que hayan adquirido un coche 100% eléctrico o con etiqueta 'cero', es decir, híbrido enchufable (PHEV) con una autonomía mínima de 40 kilómetros o vehículos de pila de combustible, que tengan un sueldo neto medio de 21.161 euros anuales y, al mismo tiempo, hayan recibido las ayudas del Plan Renove o Plan Moves pagarán 1.200 euros en su próxima declaración de la renta. Así lo calculan desde Unoauto, el portal especializado en vehículo nuevo de Sumauto, a partir de los Técnicos de Hacienda (GESTHA) en la antesala del comienzo de la campaña de la Renta, que arranca este miércoles 7 de abril.

Es decir, los compradores de turismos que se hayan beneficiado de alguna ayuda pública tendrán que declarar la cuantía que hayan recibido durante el pasado año. En este contexto, estima que los compradores de vehículos 'ECO' recibieron 1.000 euros en ayudas (1.500 en caso de achatarramiento de un vehículo de más de 20 años) y que su factura fiscal se encarecerá en unos 300 euros -en el caso de percibir un sueldo medio-. Por su parte, los compradores de vehículos con etiqueta 'C', que recibieron hasta 800 euros, tendrán que pagar unos 240 euros más en el IRPF.

A diferencia del Plan Renove, el Moves sí tuvo el éxito esperado en muchas comunidades autónomas. Dotado inicialmente con 100 millones de euros, fue ampliado con otros 20 millones adicionales y para este año la cuantía se multiplica por cuatro, por lo que alcanzará los 400 millones. Pues bien, los compradores de turismos eléctricos, híbridos enchufables o de pila de combustible que tengan un sueldo medio de 21.161 euros anuales y hayan recibido las ayudas del Moves pagarán también 1.200 euros en su próxima declaración de la renta. Lo harán tras haber percibido una ayuda de 4.000 euros, que se eleva a 5.500 euros en el caso de se produzca el achatarramiento de un coche y que eleva la factura fiscal a los 1.650 euros.

Asimismo, Unoauto advierte de que los compradores que no las declaren se exponen a tener que presentar una declaración complementaria, que en caso de no realizarla llevaría a la Administración a liquidar el importe correspondiente con intereses de demora e imponer una sanción por una infracción tributaria de hasta el 50% que podría reducirse por conformidad con la liquidación (30%) y por el pago de la sanción en plazo y sin recurso (el 25% de la sanción reducida por conformidad), es decir el 26,25% de la cuota no ingresada.