El coche de Javier Sánchez Medina: «Gran parte los sueños se hacen realidad viajando» Este artesano conduce en la actualidad un Subaru Forester ecoHybrid, un modelo del que destaca notablemente «su tracción y la capacidad que tiene, ya que yo tengo que viajar y traer materiales para mi trabajo« NOELIA SOAGE Madrid Sábado, 24 abril 2021, 01:16

Javier Sánchez Medina es un artesano, un autodidacta que ha ido aprendiendo de lo que ha ido respirando de otros artesanos. De hecho, algunos medios le han definido como 'el artista favorito de Sarah Jessica Parker' o 'el artista de las cabezas de animales más famosas de Pinterest e Instagram'. A sus 43 años, recuerda que se sacó el carné de conducir con 18 años «recién cumplidos. Fue proponérmelo y sacármelo a la primera, tanto teórico como práctico», explica a este diario, y añade que «vivía en una provincia grande como Badajoz y no precisamente en el centro de la ciudad, por lo que tenía claro que iba a necesitar el coche«.

Por ello, no se considera un gran apasionado de los coches, aunque «sí me gustan, pero debido a que vivo en una gran ciudad no lo uso mucho. Me gustaría utilizarlo más, ya que me encanta conducir. Cuando estoy estresado me gusta coger el coche y hacer kilómetros, pero como vivo en el centro de Madrid uso mi coche menos de lo que quisiera», detalla.

Recuerda su primer coche, un Golf descapotable, un modelo que, «siendo adolescente, ese primer coche siempre guarda muchos secretos. La primera salida, los primeros viajes, las primeras escapadas con los amigos…», subraya. También recuerda su primer viaje largo, «a Cádiz. Para mí significaba salir de la provincia y me fui a Zahara de los Atunes».

El artesano conduce en la actualidad un Subaru Forester ecoHybrid, «una maravilla de coche por su tracción y por la capacidad que tiene, ya que yo tengo que viajar y traer materiales para mi trabajo». Es más, destaca notablemente «la comodidad y la versatilidad»; y, al ser preguntado por si este modelo responde a lo que esperaba antes de adquirirlo, no lo duda: «Totalmente, incluso mucho más. Al volante el coche es super cómodo y la capacidad de maletero es incluso mayor a la que esperaba. Además, es híbrido, lo cual me permite acceder al centro de la ciudad».

Asimismo, considera que, a la hora de elegir un coche, «es importante conducir un coche ECO, aunque el coche me tiene que entrar por el ojo, la estética es secundaria».

El artesano, que guarda en el garaje «solo el Forester y una bicicleta. He tenido motos, pero ahora mismo con esos dos me apaño», detalla que prefiere ir al volante ya que se considera un buen conductor, o, al menos «mis amigos y mi familia me piden que conduzca yo». «Hay pocas cosas que me gusten más que conducir, ya sea de noche o de día. Cuando me proponen cambiar digo que no porque el viaje se me hace más corto al volante». Y eso que como copiloto «suelo ser confiado, pero también depende de la persona con la que te montas», puntualiza entre risas.

Finalmente, es de los que considera que un coche dice mucho de su dueño: «un coche define quién y cómo eres. Es parte de ti, de tu vida. Gran parte los sueños se hacen realidad viajando».