Renault Group demuestra la seguridad de los vehículos eléctricos con 200 bomberos

Andrés Viedma

Lunes, 10 de noviembre 2025, 07:08

En la jornada 'Renault Group Safety Day' la compañía, en colaboración con la Agencia de Seguridad de Emergencias Madrid 112, ha realizado dos demostraciones prácticas: ... el incendio controlado de un vehículo eléctrico para mostrar cómo la tecnología Fireman Access incorporada en las baterías de los vehículos eléctricos o híbridos facilita el «ahogamiento» en caso de incendio y reduce el tiempo de extinción a varios minutos; así como la demostración de excarcelación de un vehículo en caso de accidente de tráfico. Renault imparte una formación en materia de seguridad a más de 200 bomberos provenientes de toda España en el Instituto de Formación Integral de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid. Potencialmente, los vehículos eléctricos tienen menos probabilidades de incendiarse que los vehículos térmicos. Además, las baterías de Renault Group cumplen con estrictos estándares de seguridad, como demuestran en la demo.

