Puesta al día del SUV más económico

El Dacia Bigster 2025 representa un punto de inflexión para la marca rumana, que se adentra de lleno en el competido segmento C-SUV con ... una propuesta que redefine el concepto de 'compra inteligente'.

Es un modelo que entra en la 'cesta de la compra' del conjunto de los SUV del mercado y tiene una longitud de 4,57 metros, lo que significa que es 23 centímetros más largo que su hermano menor, el Duster, con lo que ya cuenta con un tamaño apreciable pudiendo establecerse como una alternativa espaciosa y sensata junto a modelos como el Kia Sportage o el Hyundai Tucson, pero con un precio que arranca por debajo de los 25.000 euros.

Robusto y simple

Construido sobre la plataforma modular CMF-B del Grupo Renault, el Bigster mantiene la filosofía Dacia, cuyas bases son la robustez, simplicidad y practicidad. Propone un diseño anguloso y musculoso a la vez, con una clara inspiración en el Duster, pero con una presencia más imponente y detalles modernos como la firma lumínica LED en forma de 'Y' y el uso de plástico reciclado en las molduras, lo que subraya su enfoque aventurero, duradero y, sobre todo, práctico.

El Dacia Bigster ya cuenta con una gama de motorizaciones completamente electrificadas, y la firma rumana ya anticipa extensiones futuras. En su lanzamiento, el Bigster ofrece una motorización full-híbrida Hybrid 155 que combina un bloque de gasolina de 4 cilindros (109 CV) con un motor eléctrico de 49 CV, batería de 1,4 kWh / 280 V, y una transmisión automática multimodo sin embrague, alcanzando los 155 CV de potencia combinada.

Para los que buscan algo más sencillo aparece la opción mild-hybrid 140 con motor de gasolina 1.2 L turbo de 3 cilindros, ciclo Miller, sistema de 48 V de hibridación ligera, caja manual de 6 velocidades y 140 CV de potencia. Existe también la versión mild-hybrid-G 140 (ECO-G 140) que combina el mismo 1.2 L turbo con hibridación 48 V pero con bicarburación gasolina/GLP para mayor autonomía. La marca anuncia la llegada del motor Hybrid-G 150 4×4, una variante híbrida que además incorpora bicarburación gasolina/GLP, tracción total mediante motor eléctrico en el eje trasero, caja automática de doble embrague de 6 marchas, y autonomía total de hasta 1.500 kilómetros gracias a dos depósitos y cuya comercialización está prevista para finales de 2025.

Novedades de equipamiento

Entre sus novedades tecnológicas destacan las dos pantallas de 10 pulgadas para el infoentretenimiento y el cuadro de instrumentos digital, la climatización bizona con salidas traseras, el portón trasero eléctrico y el práctico sistema de fijación YouClip para accesorios modulares.

Ofrece un maletero enorme, con 667 litros en las versiones mild-hybrid y 612 litros en la full hybrid.

Por lo que a acabados se refiere, están disponibles en Essential, Expression, Extreme y Journey. En marcha es cómodo y suave, y filtra eficazmente la mayoría de las irregularidades del asfalto, aunque con un tacto de dirección algo ligero que no transmite la misma confianza deportiva que algunos rivales más caros.

Prioriza el confort de marcha y la insonorización, que ha mejorado notablemente respecto al Duster, especialmente en las versiones híbridas en entornos urbanos.

Se trata de un coche práctico y con una habitabilidad interior y un espacio de carga líderes en su segmento, a un precio que no tiene rival y que parte de 24.590 euros.