A los mandos del Aston Martin DBS Superleggera Volante: hipnótico e implacable Se trata del modelo convertible más rápido en la historia de la compañía con una velocidad máxima de 340 km/h gracias a un motor V12 de 5.2 litros biturbo que entrega 725 CV y 900 Nm. Su precio alcanza los 379.172 euros NOELIA SOAGE Madrid Martes, 13 abril 2021, 01:17

Pocos coches son capaces de despertar tantas sensaciones aún cuando no te has adentrado en él. Ese es el caso del DBS Superleggera Volante (denominación de Aston Martin para las versiones convertibles), un evocador Super GT con un precio que no es para cualquier bolsillo ya que alcanza los 379.172 euros, según personalización. A simple vista, denota fascinación, primero por su diseño. Este dos puertas con disposición 2 + 2 (aunque en los asientos traseros no hay demasiado espacio para las piernas) destaca por su capó de fibra de carbono ultraligero con rejillas tintadas en negro, sus rejillas laterales también en carbono, los datos LED con indicador de dirección integrado, así como la lámpara trasera también LED de firma con funciones de indicador dinámico y cola de parada, y sus llantas de 21 pulgadas con diez radios dobles.

Pero aún más por su frontal, dominado por una gran rejilla hexagonal -combina sensación de fuerza con belleza- y las tomas de aire que la flanquean , así como por su sistema de escape cuádruple en la parte trasera. De hecho, esa primera sensación es de que te vas a poner a los mandos de un bólido con el que vas a disfrutar de un reprís y dinamismo inigualable, aunque no con gran confort ni ángulo de giro suficiente para callejear. Pero rompe con todas las expectativas. Para mejor. Este superdeportivo de Aston Martin demuestra que no se le resiste nada. En nuestros primeros metros, solventa cruces de 90 grados y salidas estrechas con mucha facilidad, sin notarse su largo de 4,71 metros y su ancho de 2 metros; y no hacen falta más de 10 minutos de trayecto para darse cuenta de que el viaje va a ser muy confortable.

El corazón del DBS Superleggera es un V12 de 5.2 litros biturbo de Aston Martin, que produce 725 CV y 900 Nm de par, y con una velocidad máxima de 340 km/h, este modelo cuenta con una aceleración feroz; mientras cubre de 0 a 100 km/h en tan solo 3,6 segundos, cifras que le otorgan el título de descapotable más rápido de la marca. De igual modo, para desplegar su prodigiosa potencia y par motor en las ruedas traseras se ayuda gracias a una nueva transmisión automática ZF de ocho velocidades montada en la parte trasera.

Este motor de alto rendimiento, situado tan bajo y tan atrás como sea posible en el chasis para optimizar el centro de gravedad y la distribución del peso, se ha ajustado con una nueva estrategia de escape con válvulas activas y tubos de escape cuádruples, lo que garantiza que este DBS tenga un carácter de sonido dominante y poderoso, particularmente en los modos dinámicos más agresivos, al tiempo que conserva un nivel de refinamiento y cortesía que complementa su papel como el consumado Super GT. Concretamente, tanto el tren motriz como el chasis pueden elegir entre tres modos dinámicos: GT, Sport y Sport Plus, que puedes seleccionar para intensificar o relajar la respuesta de este coche según tus necesidades.

El DBS Superleggera Volante cuenta con un generoso nivel de equipamiento estándar, que incluye entrada sin llave, sistema de monitoreo de presión de neumáticos y una cámara de 360 grados con pantalla de distancia de estacionamiento y asistencia de estacionamiento. El sistema de audio tiene DAB más transmisión de audio y teléfono por Bluetooth, reproducción de iPod, iPhone y USB. También hay un sistema de navegación por satélite integrado y un hub wi-fi. 

Asimismo, el habitáculo rebosa calidad y ergonomía. Nos encontramos con un puesto de conducción combinado a la perfección con el color Obsidian Black de los asientos y el volante luciendo además unas costuras en contraste de color Californian Poppy. Todos los sistemas de información y entretenimiento en el automóvil utilizan una pantalla LCD central de 8 pulgadas, controlada a través de un dial central y táctil, de fácil acceso y uso.

Aunque como corresponde a su estado de buque insignia, este Aston Martin presenta un alto nivel de artesanía con un amplio margen de personalización a través de una generosa selección de opciones. La tapicería de cuero suave y aromático y Alcantara viene de serie, al igual que los asientos deportivos y el volante Sport Plus. También hay una selección de especificaciones de diseñador llamativas, con combinaciones de colores y adornos especialmente elegidas seleccionadas por el equipo de diseño de Aston Martin para acentuar ciertos aspectos del carácter.

Puede no parecerlo, pero lo más impactante de este deportivo es su capota de lona, con ocho capas de materiales aislantes y que mejoran la acústica, convirtiéndose en una de las más compactas del segmento con apenas 26 cm de altura plegada. La maniobra de apertura y cierre apenas dura 14 y 16 segundos, respectivamente, y se puede realizar desde el interior del vehículo (incluso en marcha mientras no sobrepasemos los 50 km/h) o desde el mando de la llave.

Obra maestra aerodinámica

DBS Superleggera Volante continúa la obra maestra aerodinámica del modelo coupé, dominando y explotando el flujo de aire de la superficie con el máximo efecto. En la parte delantera, el divisor y el amortiguador de aire del automóvil funcionan al unísono, acelerando el flujo de aire debajo de la parte delantera del automóvil para brindar una verdadera carga aerodinámica y ayudar a enfriar al suministrar aire a los frenos delanteros. La nueva traca lateral más profunda extrae más aire del arco de la rueda delantera para reducir la elevación y ayudar a la estabilidad a alta velocidad.

Detrás de las ruedas delanteras, el 'rizo' permite que el aire escape y fluya suavemente a lo largo de los flancos del automóvil, mientras que el doble difusor en la parte trasera permite que el aire salga limpiamente y neutralice la elevación de la manera más eficiente posible. Una iteración revisada, para adaptarse a la línea del techo revestida del Volante, del revolucionario sistema Aeroblade II continúa brindando carga aerodinámica adicional en la parte trasera del automóvil. En VMAX, DBS Superleggera Volante produce 177 kg de carga aerodinámica, solo 3 kg menos que el coupé, una hazaña impresionante si se consideran los cambios aerodinámicos fundamentales del automóvil.

En concreto, cada modo de conducción dinámica también trae su propio nivel de ruido, alimentando el nivel de carácter emocional y conexión. En el modo GT, la nota del motor hierve a fuego lento, pero selecciona Sport o Sport Plus y la acústica se vuelve progresivamente más intensa. Por el contrario, cuando deseas ser discreto (algo que no sucede en este modelo, un auténtico 'gira cabezas'), el 'arranque silencioso' ofrece una alternativa discreta a la llamarada de revoluciones de DBS Superleggera Volante en el arranque.

De hecho, equipado con un sistema de escape cuádruple, este modelo ofrece una voz pura, armónica y auténtica. En otras palabras, inigualable, capaz de erizarte la piel a cada arranque, aceleración o cambio de modo.

Máxima personalización

Continuando con la persistencia de Aston Martin por ofrecer amplios niveles de personalización, el capó del DBS Superleggera Volante está disponible en ocho colores distintos, incluidos el rojo burdeos, el azul atlántico y el gris titanio. El capó se puede personalizar aún más en el interior, con otros seis techos Rokona. Por primera vez en un modelo de Aston Martin Volante, el marco de la pantalla de la ventana está disponible con un acabado de fibra de carbono de sarga 2x2, con la opción de continuar ese tema en la cubierta de lona del automóvil y la cascada trasera. Las piezas grandes de fibra de carbono finamente tejidas reemplazan lo que alguna vez estuvo envuelto en cuero y, para las especificaciones más exclusivas, la fibra de carbono tintada también está disponible para su selección.