Placer de conducir con una gama completa de sistemas de propulsión

El nuevo 308 llega con motores eficientes y electrificados, incluida una versión 100% eléctrica que ofrece hasta 450 kilómetros de autonomía, un nuevo diseño de frontal y novedosas funciones. El nuevo 308 cuenta con dos variantes de carrocería, estándar y 308 SW 'familiar', cuatro opciones de propulsión, cuatro acabados y una garantía de 8 años o 160.000 kilómetros. En el exterior, por primera vez en un Peugeot, el emblema frontal de la firma está iluminado. Sobre él, un conjunto de hilos luminosos resalta la parrilla y extiende la iluminación del 308 hacia los nuevos faros. Las tomas de aire en los extremos del nuevo parachoques guían el flujo de aire hacia el interior de los pasos de rueda, lo que convierte a los nuevos modelos 308 en uno de los más aerodinámicos del segmento. Esta optimización contribuye a mejorar el consumo de combustible y, en el caso de los motores híbridos enchufables y eléctricos, la autonomía. El nuevo 308 ofrece uno de los diseños más deportivos del segmento C. Además, la variante familiar 308 SW, destaca por su sofisticada parte trasera que combina elegancia y practicidad.

El interior está diseñado con líneas limpias que integran a la perfección el grupo de instrumentos, la pantalla táctil central de 10 pulgadas y los controles principales. La arquitectura del salpicadero está diseñada para liberar el máximo espacio en beneficio de los pasajeros delanteros. Los materiales de alta calidad, como el aluminio y tejido Alcantara, mejoran la sensación de comodidad. Todos los 308 vienen asimismo con un cuadro de instrumentos digital de serie, con nuevos gráficos en 3D. Los nuevos 308 cuentan con asientos delanteros de inspiración deportiva. Los asientos con certificación AGR, una marca de excelencia otorgada por una asociación independiente de profesionales médicos, están disponibles como opción en los acabados Allure y GT. Las funciones de masaje y calefacción para los asientos delanteros también se ofrecen como opciones en estos acabados y vienen de serie en la variante GT Exclusive.

Un elemento clave de los nuevos Peugeot 308 es su puesto de conducción ergonómico, con un cuadro de instrumentos de visualización frontal y un volante compacto. Todo se coloca naturalmente frente a los ojos y las manos del conductor, incluidos los controles ubicados en la parte central del tablero, que está ligeramente orientado hacia el conductor. Las sensaciones de conducción se optimizan también gracias a la baja posición de conducción y a la filtración de vibraciones proporcionada por las suspensiones. En el caso de la versión Peugeot 308 SW con carrocería familiar, ofrece una gran practicidad para el día a día gracias a sus asientos de segunda fila que se pueden dividir en tres partes con controles abatibles accesibles desde el maletero. Un portón trasero eléctrico facilita el acceso al maletero cuando se tienen las manos ocupadas.

Por lo que respecta a las motorizaciones, el caso de la versión eléctrica, el E-308, ofrece un tren motriz de alto rendimiento con mayor autonomía. Su motor eléctrico de 156 caballos de potencia con 270 newton-metro de par-motor tiene una batería de 58,4 kWh con la que se alcanza una autonomía de 450 kilómetros. En este modelo el frenado regenerativo permite una experiencia de conducción más suave. Usando las levas detrás del volante compacto, el conductor puede activar fácilmente el frenado regenerativo en tres niveles. Desde una estación de carga pública de 100 kW, en el nuevo E-308 es posible pasar del 20% al 80% de carga en apenas 32 minutos.

Los nuevos Peugeot 308 también están disponibles con la versión híbrida enchufable Plug-in Hybrid de 195 caballos de potencia que combina un motor eléctrico de 125 CV con un motor térmico turboalimentado, de 4 cilindros y 1,6 litros de cilindrada, que genera 150 CV, para una potencia combinada de 195 CV. La transmisión automática de doble embrague de 7 velocidades garantiza cambios de marcha rápidos y suaves. Este tren motriz híbrido enchufable de segunda generación incluye una batería de 17,2 kWh que proporciona 20 kilómetros adicionales de autonomía, con lo que la autonomía 100% eléctrica llega hasta los 85 kilómetros. Se puede recargar en solo 2 horas y 5 minutos, en una toma de carga rápida o en 7 horas y 25 minutos utilizando una toma doméstica estándar.

Además, el 308 también se ofrece con un propulsor híbrido de 145 CV combinado con una transmisión automática de doble embrague electrificada de 6 velocidades. Gracias a una batería que se carga automáticamente durante la conducción, esta tecnología proporciona un impulso adicional de par-motor para una aceleración especialmente dinámica manteniendo un consumo controlado de apenas 4,7 litros/100 kilómetros. En las zonas urbanas, los Peugeot 308 y 308 SW Hybrid 145 pueden circular hasta el 50% del tiempo en modo 100% eléctrico con cero emisiones de CO2. Por último, el 308 dispone en su nueva gama de una versión turbodiésel de cuatro cilindros y 1.5 litros BlueHDi de 130 CV con transmisión automática, especialmente adecuada para la conducción de larga distancia.