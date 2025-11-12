Un paso más en la electrificación del atractivo SUV de tamaño medio

Si bien es verdad que las versiones con tracción a las cuatro ruedas -4x4- no son muy habituales en los SUV, hay que reconocer que ... supone un valor extra que le diferencia de la competencia. Esto ocurre con el E-3008 que recibe, para completar la gama, la versión Dual Motor que llega a los 325 CV

A nivel de diseño apenas difiere, en términos de estilo, del resto de la gama. Exteriormente, llama la atención del E-3008 la acusada caída del techo apostando por una estética decididamente 'fastback', que rompe con la monotonía visual del segmento de los SUV C generalistas.

Las proporciones son idénticas llegando los 4,54 metros de longitud, y con una capacidad de maletero de 544.

Dentro tampoco hay cambios significativos, aunque en el acabado Launch Edition aparecen los asientos delanteros en Alcántara, con regulación eléctrica, calefactables y con funciones de masaje, además de los paquetes 360° Vision G Drive Assist Plus y Sunroof, así como el equipo de sonido Hi-Fi Focal® Pack con 10 altavoces.

El puesto de conducción es realmente cómodo y ofrece una óptima visibilidad. El diseño de los asientos y el mullido de los mismos invita a realizar viajes largos a bordo de este modelo.

Lógicamente, en el apartado de conectividad no faltan las herramientas habituales en los vehículos más modernos como Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, además de muchas otras funciones disponibles específicas para un modelo 100% eléctrico.

Mecánica

La principal novedad en el apartado mecánico es la inclusión de un segundo motor (Dual Motor), ubicado en el eje trasero. Así las cosas, está el motor eléctrico encargado de la tracción delantera, con 213 CV de potencia, combinado con un motor eléctrico adicional de 112 CV para las ruedas traseras. Juntos, ofrecen un total de 325 CV y un par máximo de 509 Nm. Ambos motores se asocian a la batería de 73 kWh de capacidad, que se traduce en una autonomía máxima oficial de hasta 490 km (WLTP). Respecto a las prestaciones, el Peugeot E-3008 Dual Motor acelera de 0 a 100 km/h en 6 segundos, y recupera de 80 a 120 km/h en solo 3,8 segundos, dando muestra de su gran agilidad.

Por otro lado, respecto a los tiempos de recarga de la batería, es capaz de pasar del 20 al 80% en apenas 30 minutos en un punto de carga rápida.

El precio del Peugeot E-3008 empieza desde 290€/mes.