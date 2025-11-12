Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Sin apenas cambios de diseño con respecto a su 'hermano' con tracción a las ruedas delanteras, el E-3008 Dual Power si varía en las prestaciones que ofrece ya que su tracción 4x4 puede permitir ciertas 'licencias' fuera de carretera.
Peugeot E-3008 Dual Power

Un paso más en la electrificación del atractivo SUV de tamaño medio

El modelo francés estrena la versión con dos motores y tracción 4x4 asociada a la batería de 73 kWh, con autonomías que 'rozan' los 500 km y un plus de dinamismo que gustará a muchos conductores por su buena autonomía y conducción

Andrés Viedma
Juan Ignacio Viedma

Andrés Viedma y Juan Ignacio Viedma

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Si bien es verdad que las versiones con tracción a las cuatro ruedas -4x4- no son muy habituales en los SUV, hay que reconocer que ... supone un valor extra que le diferencia de la competencia. Esto ocurre con el E-3008 que recibe, para completar la gama, la versión Dual Motor que llega a los 325 CV

