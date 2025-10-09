Nuevos sistemas de seguridad y disponible en versión eléctrica

Jueves, 9 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Citroën presenta la segunda generación del C5 Aircross, que destaca por un diseño potente, pensado para ofrecer una presencia sólida en la carretera, una aerodinámica que favorece la eficiencia , una habitabilidad récord en las plazas traseras, un generoso volumen de maletero idéntico independientemente del motor, y un habitáculo «C-Zen Lounge» donde la tecnología toma protagonismo con una ergonómica y espectacular pantalla táctil en cascada, o el Head-Up Display extendido.

El nuevo C5 Aircross ofrece autonomías eléctricas excepcionales, tanto en la versión híbrida enchufable (más de 100 km en ciudad) como en la versión eléctrica (hasta 680 kilómetros), así como numerosas ayudas a la conducción. A bordo, da la sensación de conducir en un habitáculo de alta tecnología con las suspensiones con topes hidráulicos progresivos que absorben las imperfecciones de la carretera garantizando un contacto óptimo entre las ruedas y la superficie de la carretera. En la parte delantera hay incluso dos topes progresivos por amortiguador, uno para compresión y otro para rebote. Esta construcción de suspensión garantiza una mayor flexibilidad y comodidad en pequeñas irregularidades, sin comprometer la amortiguación necesaria para mantener el cuerpo en su lugar cuando se conduce por un camino accidentado.

El nuevo Citroën C5 Aircross recibe la pantalla táctil central HD más grande jamás ofrecida por la marca francesa. Con su diseño ligero y vertical, flota realmente frente al tablero para luego descender como una cascada en un solo movimiento para conectarse perfectamente con la consola central. La nueva pantalla táctil Cascade HD del Citroën C5 Aircross ofrece secciones totalmente personalizables que permiten un acceso rápido y sencillo a las funciones esenciales. De arriba a abajo, la pantalla central ofrece: una barra de estado fija que muestra permanentemente información esencial: hora, temperatura exterior, nivel de carga del teléfono inteligente, etc. Además, hay una gran área personalizable que permite mostrar la navegación 3D, controlar el sistema de infoentretenimiento y programar widgets para acceder directamente a determinadas funciones y posicionarlos como se desee en la pantalla, en diferentes tamaños a elegir.

La última generación de sistemas de ayuda a la conducción y al aparcamiento de Citroën completa la gama de tecnologías a bordo del nuevo C5 Aircross, al más alto nivel de la experiencia de la marca. Por ejemplo, el paquete Drive Assist 2.0 ofrece un confort de conducción y una seguridad excepcionales al permitir el acceso a la conducción autónoma de nivel 2. Destaca en particular el sistema de cambio de carril semiautomático; cuando se activa, esta función, disponible a partir de 70 km/h en vías rápidas o autopistas, cambia de carril automáticamente tras comprobar que no haya obstáculos y pedir confirmación al conductor pulsando simplemente el botón «OK» en el volante.

La versión C5 Aircross Hybrid 145 automático, es la puerta de entrada a la electrificación. Esta tecnología híbrida de 48 V combina una gran facilidad de uso (sin necesidad de recarga, una autonomía de más de 950 kms). En ciudad, el nuevo C5 Aircross Hybrid 145 puede cubrir hasta el 50% del trayecto en modo eléctrico. Esta tecnología combina un motor turbo gasolina de 3 cilindros y 1,2 litros de cilindrada que desarrolla una potencia de 136 CV (100 kW) y un motor eléctrico de 12 CV alimentado por una batería de 0,9 kWh ubicada debajo del asiento del conductor. El motor eléctrico está integrado directamente en la nueva transmisión automática de doble embrague de 6 velocidades. En ciudad, el nuevo C5 Aircross Hybrid 145 puede funcionar en modo 100% eléctrico si el nivel de carga de la batería lo permite. Este último se recarga automáticamente durante la desaceleración. El nuevo C5 Aircross Hybrid 145 limita su consumo aproximadamente un 15% menos que un modelo de gasolina no híbrido y, gracias también a su cuidada aerodinámica, un 4% menos que la generación anterior del C5 Aircross Hybrid 145.

Con la tecnología híbrida enchufable, el nuevo C5 Aircross frece una autonomía eléctrica media de 86 kms, es decir un 33 % más que el anterior C5 Aircross, Su depósito de gasolina de 55 litros, un 28% más, le proporciona una autonomía total de 650 km en autopista. La tecnología híbrida enchufable del nuevo C5 Aircross combina un motor de 4 cilindros turboalimentado de 1,6 litros que desarrolla 150 CV (110 kW) con un motor eléctrico de 92 kW (125 CV), alimentado por una batería que alcanza ahora los 21 kWh situada bajo el piso, en el centro del vehículo, para una potencia combinada de 195 CV (143 kW). El motor eléctrico está integrado en la nueva transmisión automática de doble embrague de 7 velocidades. Emplea 5 horas y 15 minutos para recargar del 0 al 100% en una wallbox de 7,4 kW con el cargador de a bordo estándar de 3,7 kW y solo 2 horas y 55 minutos con el cargador de a bordo opcional de 7,4 kW.

El nuevo ë-C5 Aircross está disponible con dos motorizaciones 100% eléctricas. La primera, con hasta 520 km de autonomía con una potencia de 210 caballos asociado a una batería de 73 kWh útiles que ofrece una autonomía de 520 km. El segundo propulsor eléctrico, un motor de 230 CV/170 kW y una batería de 97 kWh útiles, ofrece hasta 680 km de autonomía. El Citroën ë-C5 Aircross eléctrico está equipado de serie con un cargador trifásico de 11 kW y podrá recibir opcionalmente un cargador bidireccional trifásico de 22 kW a partir de 2026, aceptando carga ultrarrápida, permitiendo recuperar hasta 160 km de autonomía en tan solo diez minutos.