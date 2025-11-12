Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Nissan Qashqai también se beneficia de mejoras en tecnología conectada, incluido el infoentretenimiento integrado de Google, que brinda acceso a Google Maps, Assistant y Play Store.
Nueva generación de Nissan e-POWER

Nueva revolución con el sistema que acerca mucho a la electrificación

Más de 1.200 km de autonomía, menos consumo y emisiones, y más confort a bordo, este sistema recién evolucionado ha sido concebido para facilitar la transición del motor de combustión a la movilidad de cero emisiones de la electricidad

Andrés Viedma
Juan Ignacio Viedma

Andrés Viedma y Juan Ignacio Viedma

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 07:33

Presentado por primera vez en Europa hace cuatro años, e-POWER se desarrolló para ofrecer una conducción que combinara la aceleración y el refinamiento propios ... de un vehículo eléctrico con la comodidad del repostaje de combustible tradicional. La evolución de este sistema de última generación ha sido concebida para mejorar aún más la eficiencia de combustible, las emisiones y el refinamiento.

