Nueva revolución con el sistema que acerca mucho a la electrificación

Presentado por primera vez en Europa hace cuatro años, e-POWER se desarrolló para ofrecer una conducción que combinara la aceleración y el refinamiento propios ... de un vehículo eléctrico con la comodidad del repostaje de combustible tradicional. La evolución de este sistema de última generación ha sido concebida para mejorar aún más la eficiencia de combustible, las emisiones y el refinamiento.

La tecnología híbrida e-POWER se basa en un principio único que ofrece beneficios reales para el cliente: Con 190 CV de potencia que pueden aumentar hasta los 205 CV en el modo Sport, el motor de gasolina se utiliza solo para generar electricidad que alimenta al motor eléctrico para impulsar las ruedas, así como para cargar la batería gracias al sistema de frenado regenerativo.

Esto se traduce en una respuesta instantánea y una conducción siempre suave similar a la de un vehículo eléctrico, ya que, a diferencia de los híbridos tradicionales, no hay una caja de cambios ni un complicado acoplamiento para combinar la potencia de la gasolina y la energía eléctrica para impulsar las ruedas.

La nueva generación de e-POWER eleva el concepto de la movilidad híbrida ofreciendo el mejor equilibrio de su clase entre rendimiento, refinamiento y eficiencia de combustible, pero con la autonomía y la flexibilidad de un vehículo con motor de combustión.

En el corazón del nuevo e-POWER se encuentra una unidad motriz modular 5 en 1 de nuevo desarrollo, que integra el motor, el generador, el inversor, el reductor, y el multiplicador en un bloque compacto y ligero. Combinado con mejoras en la calibración del motor y el aislamiento acústico, el sistema reduce tanto el ruido como la vibración en funcionamiento. Gracias a los componentes ampliamente rediseñados, la potencia del motor eléctrico se incrementa a 151 kW y la batería mantiene sus 2,1 kWh de capacidad. A pesar de ser la misma configuración turbo de tres cilindros y 1.5 litros que la generación anterior, se han realizado mejoras significativas en el motor de combustión.

Como resultado de todos los cambios introducidos, la nueva generación e-POWER muestra hasta un 16% más de ahorro de combustible en condiciones reales, y un 14% de mejora en el consumo de combustible en autopista en comparación con la anterior generación.

Con una autonomía real de más de 1200 km, el nuevo e-POWER supera la autonomía de los híbridos enchufables tradicionales con la ventaja de no necesitar un cable de carga ni de esperar a que se cargue por completo.

Para muchos conductores, el cambio a un vehículo totalmente eléctrico conlleva preguntas sobre la carga, la autonomía, la infraestructura y el cambio de hábitos. Ahí es donde entra en juego la tecnología híbrida e-POWER.

Propulsión eléctrica

Con su propulsión totalmente eléctrica, el nuevo e-POWER ofrece un paso claro y seguro hacia la conducción electrificada, combinando la suavidad y la respuesta instantánea propias de un vehículo eléctrico, con la autonomía y la comodidad habitual de un motor de combustión interna. Ofrece la experiencia de lo eléctrico, sin los prejuicios que aún impiden que algunos conductores cambien a un vehículo totalmente eléctrico.

Y debido a que el motor de combustión nunca impulsa las ruedas, la sensación de conducción es completamente eléctrica, sin cambios de marcha, sin retrasos en la entrega de potencia y prácticamente sin ruido a bajas velocidades. Sin embargo, a diferencia de un vehículo eléctrico de batería, el repostaje se realiza en cualquier gasolinera.

Al eliminar la complejidad del cambio, e-POWER actúa como una verdadera tecnología de transición, brindando a los clientes los beneficios de la movilidad eléctrica sin ningún problema. Está diseñado para conductores que quieren algo mejor, pero no algo desconocido. El Qashqai y este nuevo sistema está a la venta desde 160€ mes