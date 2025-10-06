Nueva generación Opel Frontera, un vehículo que lo tiene todo

Lunes, 6 de octubre 2025, 09:02 Compartir

Pocos vehículos pueden definirse como un coche total, ese que puede servirte para el día a día o para disfrutar de la conducción en cualquier lugar o superficie. Uno de ellos es el Opel Frontera, una nueva generación que ha llegado con su versión eléctrica para convertir el futuro en presente.

La autonomía está más que cuidada, con hasta 305 kilómetros de autonomía máxima y una capacidad de batería de 44,4 kW. Además, cuenta con una carga rápida del 20 al 80 % en tan solo 26 minutos. Se trata de un modelo que alcanza los 143 km/h, contentando a todos los amantes de la velocidad en la carretera.

Pero, sin duda, es su confort uno de los grandes atractivos de este vehículo. Comenzando por sus asientos de serie, supercómodos, con mucho espacio y almacenamiento; siguiendo por los limpiaparabrisas delanteros automáticos, los limpiaparabrisas traseros con interruptor combinado para control o el desempañador de la ventana trasera; y terminando con una conectividad que resulta más que interesante gracias a la estación de smartphone ubicada convenientemente en el tablero para seguir utilizando el dispositivo que más utilizas, conectándolo sin problemas a las aplicaciones del vehículo, radio a través del smartphone, controles en el volante y reconocimiento de voz a través del smartphone, un puerto USB tipo C, dos altavoces para los pasajeros delanteros, así como bluetooth para transmisión de audio y llamadas manos libres.

Ampliar

El almacenamiento que buscas

No menos importante es un maletero en el que podrás guardar todo lo que necesites para el viaje de tus sueños gracias a sus 460-1.600 l de espacio de carga con cuatro anillas de anclaje, suelo de carga debajo del maletero, asientos traseros divididos 40:60, revestimiento del portón trasero con asa, bandeja para paquetes, moqueta en el maletero y almacenamiento lateral. No es el único almacenamiento disponible. En su versión Edition, cuenta con un almacenamiento delantero que incluye correa para almacenamiento de teléfono/tableta en la consola central, dos portavasos en la consola central, almacenamiento para botellas de 1 litro en las puertas delanteras, almacenamiento para botellas de 1 litro en las puertas traseras y guanteras; mientras que la versión GS dispone de un almacenamiento cerrado con reposabrazos de la consola central con almacenamiento cerrado integrado, dos bolsillos de almacenamiento más grandes para los pasajeros traseros (por ejemplo, tablet), correa de almacenamiento para teléfono/tableta en la consola central, almacenamiento para botella de 1 litro en la puerta delantera, almacenamiento para botella de 1 litro en la puerta trasera, dos bolsillos para smartphones para los pasajeros traseros, dos bolsillos de almacenamiento más grandes para los pasajeros traseros (por ejemplo, tablet) y guantera.

Ampliar

Y si lo que buscas es seguridad, no te preocupes porque este Opel Frontera viene bien equipado: airbags para conductor y acompañante con sensor de asiento activo para el conductor, airbags laterales y de cortina para los pasajeros de la primera y la segunda fila, interruptor de desactivación para el acompañante y airbags de impacto lateral, cinturones de seguridad para conductor y acompañante con pretensores pirotécnicos y limitadores de carga; segunda fila: cinturones de seguridad de tres puntos con pretensores y limitadores de carga (exteriores), anclajes ISOFIX para asientos infantiles con correa de sujeción superior (segunda fila, exteriores), asistente de arranque en pendiente, sistema de frenos antibloqueo (ABS), distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD), asistencia en frenadas de emergencia (EBA), luz de advertencia de desaceleración elevada, ESP y TCS con interruptor de desactivación en el salpicadero, freno de estacionamiento electrónico y sistema de aviso de presión de los neumáticos con botón de reinicio en el salpicadero.

Es evidente que es un modelo que sí, que lo tiene todo para convertirse en todo un superventas en 2025.

Visita la nueva exposición Opel en Anoeta (polígono industrial, 7).

Grupo Easo Motor Teléfono 630 636 360

Web www.grupoeasomotor.com