Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Omoda 3 P.F.

Omoda presenta su nuevo y revolucionario SUV, el Omoda 3

N. S.

Jueves, 18 de septiembre 2025, 10:00

En la frontera entre tecnología e imaginación, Omoda & Jaecoo lanza su más reciente innovación: el Omoda 3. Este SUV crossover desafía las convenciones del diseño en el sector de la automoción con un enfoque vanguardista que fusiona estética futurista, inteligencia avanzada y una identidad audaz que se identifica con los valores de una generación joven que está redefiniendo la concepción de la movilidad.

El Omoda 3 adopta como centro de su creación el concepto Cyber Mecha, una fusión entre geometría industrial y estética inspirada en el universo de ciencia ficción. Su silueta fastback, junto con una postura agresiva y aerodinámica, proyecta una imagen enérgica. Las líneas marcadas en el frontal, los bordes de la carrocería y las luces traseras con una firma luminosa futurista conforman una presencia poderosa.

Omoda 3 P.F.

Además, el Omoda 3 destaca por su color exclusivo Stellar Blue, una pintura metálica de alta saturación inspirada en las fluctuaciones de energía que conforma el universo. Según la luz, este tono revela una gama de efectos que van desde un resplandor galáctico hasta una profundidad cósmica y misteriosa.

Omoda 3 P.F.

El diseño futurista no se queda solo en el exterior, sino que continúa en el interior. El habitáculo se inspira en naves espaciales para ofrecer una experiencia envolvente, tecnológica y altamente personalizable. Líneas fluidas en forma de alas, iluminación ambiental configurable y materiales como la fibra de carbono conviven con una interfaz digital intuitiva. El panel central incluye botones físicos con estética mecánica que equilibran lo analógico y lo digital. Gracias a su sistema de interacción, los usuarios del Omoda 3 pueden cambiar las interfaces temáticas y transformar la cabina en un auténtico «Hangar Estelar».

Publicidad

Top 50
  1. 1 El restaurante de Gipuzkoa que Karlos Arguiñano recomienda tras cocinar su último plato en televisión
  2. 2 La emotiva despedida a un querido camarero de San Sebastián: «Qué bonito ha sido trabajar contigo»
  3. 3

    Una mujer de Arrasate fallece en un accidente de bicicleta en Ecuador
  4. 4 Eneko Goia reconoce que la estación de autobuses «se ha quedado pequeña» y plantea una ampliación
  5. 5 Un tiburón azul en aguas de Hondarribia: «Los bañistas del puerto estaban preocupados»
  6. 6 La cola para probar un pintxo de tortilla en San Sebastián, a debate: «Es un bar como cualquier otro»
  7. 7 «El incremento de delitos es una realidad en Donostia, pero es irresponsable poner en cuestión el papel de la Ertzaintza»
  8. 8 Goia defiende el GOe: «No es un centro turístico; se convertirá en un edificio icónico de Donostia»
  9. 9

    Una ertzaina destaca la «total dependencia» que una de las menores tenía del masajista de Altza acusado de agresión sexual
  10. 10 Goia responde a los ataques de Odón Elorza: «Espero no ser así cuando deje de ser alcalde»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Omoda presenta su nuevo y revolucionario SUV, el Omoda 3

Omoda presenta su nuevo y revolucionario SUV, el Omoda 3