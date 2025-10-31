Nuevo Mitsubishi Eclipse Cross eléctrico, desde 32.050 euros

A. Noguerol Viernes, 31 de octubre 2025, 11:01 Comenta Compartir

Desde el mes de noviembre estará disponible en los concesionarios el nuevo Mitsubishi Eclipse Cross, un SUV compacto totalmente eléctrico con un precio de lanzamiento de 32.050 euros. Este vehículo es estratégico para la marca, ya que se convierte en el primer modelo 100% eléctrico en la era moderna de Mitsubishi, tomando el testigo del pionero i-MiEV.

El corazón del nuevo Eclipse Cross reside en su avanzado tren de tracción eléctrico, construido sobre la plataforma AmpR Medium. Este sistema integra una máquina síncrona de excitación eléctrica (EESM) y una transmisión de una sola velocidad, asegurando una entrega de potencia fluida.

La versión disponible desde su lanzamiento cuenta con una batería de gran autonomía de 87 kWh estratégicamente ubicada en la parte inferior, lo que contribuye a un bajo centro de gravedad y mejora la estabilidad y el rendimiento en curvas.

Este conjunto motriz es capaz de generar 160 kW (220 CV) y 300 Nm de par, permitiendo al SUV alcanzar hasta 626 km de autonomía según el ciclo WLTP. El modelo también ofrece amplias posibilidades de recarga, aceptando hasta 150 kW en puntos de recarga rápida.

Diseño renovado

Este nuevo Eclipse Cross refleja una evolución en el lenguaje de diseño de Mitsubishi. En el exterior, destaca su distintivo frontal Dynamic Shield reinterpretado, con una parrilla tridimensional de panal que transmite una imagen de fuerza y sofisticación.

Las proporciones robustas y la dinámica línea en forma de J a lo largo de los laterales subrayan su vocación tecnológica y agilidad. La gama de colores, que incluye el Gris Volcanic y el Rojo Sunrise, se complementa con la opción de acabados en dos tonos para las versiones de lanzamiento, acentuando su carácter con detalles en negro brillante o cromo satinado según el acabado.

Ampliar Mitsubishi Eclipse Cross F. P.

En cuanto al interior, el vehículo combina funcionalidad y lujo para crear un habitáculo acogedor. La sensación de modernidad y amplitud se logra mediante materiales optimizados y sofisticados detalles, realzados por un amplio techo de cristal electrocrómico cuya opacidad se ajusta con un botón y una iluminación ambiental LED que ofrece 48 colores diferentes.

Se podrá elegir entre diferentes acabados, como Kaiteki y Kaiteki+, que varían los detalles exteriores en cromo satinado y gris acero. En el interior, la digitalización es clave, con una pantalla de infoentretenimiento de 12,3« y una segunda pantalla digital del conductor de 12,3», que integran el ecosistema Google y el sistema de audio prémium Harman & Kardon. La versatilidad también es notable, con una capacidad de maletero de 545 litros.

El vehículo está totalmente desarrollado para competir en el segmento SUV-C familiar eléctrico, ofreciendo una garantía ampliada de ocho años o 160.000 km, lo que subraya la confianza de Mitsubishi en la calidad de su ingeniería.