Mini Clubman, desde 26.200 euros Motores de gasolina y diésel y versiones con tracción a las cuatro ruedas Lunes, 10 junio 2019, 16:53

La nueva gama Clubman de Mini ya está en el mercado. Unos precios que parten desde 26.200 euros y con un diseño actualizado, se ofrece una amplia selección de motores gasolina y diésel, posibilidad de tracción a las cuatro ruedas, innovadores equipamientos y la más avanzada tecnología y conectividad.

El estilo de la carrocería es individual, con unas proporciones que son el resultado de combinar el diseño típico de Mini con una línea de techo más alargada y una zaga pronunciada. Además, las puertas divididas en la parte trasera en forma de alas de apertura lateral favorecen la versatilidad, con un maletero que puede ampliarse desde los 360 litros en posición normal hasta 1.250 litros en función de las necesidades.

La característica más llamativa del frontal del nuevo Clubman es la nueva parrilla, que ahora se alarga por todo el paragolpes. Con una nueva estructura para la entrada de aire que se divide en seis largueros horizontales negros, que se ofrecen en opción cromados. En el caso de los Cooper S y Cooper SD la rejilla es hexagonal de la rejilla con una S» roja en el centro.

La gama de motores es de seis, tres de gasolina y tres diésel, con una potencia que oscila entre los 102 CV para el One y los 192 caballos del Cooper S All 4, en ambos casos de gasolina. El One menos potente con mecánica diésel rinde 116 caballos, 150 CV desarrolla el Cooper D como variante más equilibrada y para el de tracción integral se opta por un propulsor de 190 CV.

Es opcional la suspensión deportiva que reduce la atura del chasis en diez milímetros, una rebaja que refuerza la imagen deportiva. También requiere mayor precio la suspensión adaptativa; permite elegir entre dos configuraciones del amortiguador a través de los modos de conducción opcionales, más orientada a la comodidad o que sea más directa y deportiva.