Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Nissan y Acciona Energía se alían para ofrecer energía gratuita a sus clientes

Andrés Viedma

Andrés Viedma

Lunes, 27 de octubre 2025, 08:16

Comenta

Acciona Energía y Nissan han firmado un acuerdo para ofrecer a los nuevos compradores de vehículos eléctricos Nissan la posibilidad de recargar gratuitamente en los ... puntos de carga propiedad de Acciona Energía, disponibles en toda España. Los vehículos que entran en la promoción son el Nissan Ariya, el nuevo Nissan Micra y el nuevo Nissan Leaf.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ingresa en prisión tras violar a un joven en el parque de Cristina Enea de Donostia
  2. 2

    Un detenido y un herido grave en una pelea multitudinaria con armas blancas y lanzamiento de botellas en Eibar
  3. 3

    Joaquín Ferrándiz ha sido identificado en su vehículo en varios municipios de Gipuzkoa
  4. 4

    «Da miedo saber que un asesino en serie está libre en nuestras calles»
  5. 5

    Obradores históricos bajan la persiana
  6. 6

    El 60% de los guipuzcoanos que han cogido una baja vuelven a tener una incapacidad a los meses
  7. 7

    La policía francesa detiene a dos sospechosos por el robo en el Louvre
  8. 8 El significado de los obeliscos alineados por la costa vasca, discretos testigos de la historia
  9. 9

    Jon Insausti completa la Donibane-Hondarribia a tres días de convertirse en alcalde de Donostia
  10. 10

    Directivos de Uvesco e inversores vascos se alían para comprar la compañía y blindarla en Euskadi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Nissan y Acciona Energía se alían para ofrecer energía gratuita a sus clientes

Nissan y Acciona Energía se alían para ofrecer energía gratuita a sus clientes