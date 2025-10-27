Nissan y Acciona Energía se alían para ofrecer energía gratuita a sus clientes

Acciona Energía y Nissan han firmado un acuerdo para ofrecer a los nuevos compradores de vehículos eléctricos Nissan la posibilidad de recargar gratuitamente en los ... puntos de carga propiedad de Acciona Energía, disponibles en toda España. Los vehículos que entran en la promoción son el Nissan Ariya, el nuevo Nissan Micra y el nuevo Nissan Leaf.

La promoción podrá disfrutarse hasta el 30 de septiembre de 2026. El beneficio estará limitado a 5.000 kWh gratuitos por vehículo, lo que equivale a más de 30.000 kilómetros de media, dependiendo del modelo.

Las recargas se realizarán a través de la aplicación oficial Nissan Charge, donde los clientes podrán filtrar fácilmente los puntos de la red propia de Acciona Energía gracias al identificador 'Acciona recarga'. La promoción es válida en toda la red, que incluye puntos de carga ultrarrápida, rápida, semirrápida y regular. La operativa es sencilla: Nissan entregará un código al concesionario, este lo facilitará al cliente en el momento de la compra, y el cliente lo canjeará en la aplicación Nissan Charge para activar la promoción.

Nissan acaba de lanzar un nuevo plan de negocio, Re:Nissany . Acciona Energía gestiona más de 5.000 puntos de recarga situados en entornos urbanos y en los principales corredores interurbanos.

Para Christian Costaganna, CEO de Nissan Iberia, «firmamos un nuevo acuerdo con otro partner muy importante en nuestro país, para ofrecer recargas gratuitas a los compradores de los Nissan Ariya, nuevo Nissan Micra y nuevo Nissan Leaf». Con, este nuevo acuerdo y otros firmados por la compañía, Nissan ofrece a los compradores de dichos vehículos más de 40.000 kilómetros en recargas gratuitas para hacer más fácil y rápida la transición hacia el vehículo eléctrico.

Añade que «hoy en día Nissan dispone la mejor oferta comercial para adquirir un vehículo eléctrico gracias al programa Go Electric, que además de los más de 40.000 kilómetros en recargas gratuitas ofrece el adelanto del Plan Moves, la posibilidad de cambiar el vehículo eléctrico por otro vehículo Nissan si no está convencido, la instalación gratuita del punto de carga y 10 años de garantía».