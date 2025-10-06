La movilidad sostenible y accesible llega a bordo de los MG

Lunes, 6 de octubre 2025, 08:53 Compartir

Si hay una marca que ha sabido posicionarse como referente de la movilidad sostenible accesible, esa es MG. En apenas unos años, ha logrado situarse entre los líderes del mercado europeo gracias a una gama que abarca desde eléctricos puros hasta híbridos enchufables, adaptándose a todo tipo de conductores y necesidades.

El nuevo MGS5 EV ya está disponible en MG Gizacar, ofreciendo una propuesta innovadora en el segmento de los SUV eléctricos. Con un diseño moderno y deportivo, este modelo destaca por su autonomía de hasta 682 km en ciclo urbano, su potente motor de hasta 170 kW y su capacidad de carga rápida que permite recuperar el 80 % en menos de 30 minutos.

Además, incorpora las últimas tecnologías en conectividad y un completo paquete de sistemas de asistencia a la conducción (ADAS) para garantizar seguridad y confort en cada viaje. Respaldado por la reconocida garantía de siete años de MG, el S5 EV se posiciona como la opción perfecta para quienes buscan eficiencia, sostenibilidad y prestaciones de primer nivel en Gipuzkoa.

Leapmotor, la marca joven

Leapmotor, la marca más joven dentro del Grupo Carza, está revolucionando el concepto de coche eléctrico. El Leapmotor T03, un urbano 100 % eléctrico, ofrece soluciones perfectas para la ciudad: ágil, eficiente y con una sorprendente autonomía para su tamaño.

Pero la verdadera revolución llega con el Leapmotor C10, un SUV que combina espacio, diseño moderno y tecnologías inteligentes, como la conectividad avanzada o los sistemas de asistencia a la conducción. Su propuesta lo convierte en un vehículo versátil, pensado tanto para el día a día como para escapadas más largas.

