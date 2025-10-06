La movilidad eléctrica más accesible, con Dacia Spring

Lunes, 6 de octubre 2025, 09:07 Compartir

Hablar de Dacia Spring es hacerlo de uno de los vehículos 100 % eléctricos más asequibles del mercado nacional. Disponible desde 40 €/mes, se ha erigido en la alternativa eléctrica más interesante para todas aquellas familias y clientes que buscan una movilidad sostenible con etiqueta cero emisiones a un precio accesible, adecuado para una conducción urbana y periurbana.

Con una relación valor/precio imbatible en su categoría, Dacia Spring aporta eficiencia y modernidad con tecnologías al servicio del placer de conducción y del placer a bordo. Eso explica el éxito de este modelo, corroborado por las más de 5.000 unidades comercializadas hasta la fecha desde su lanzamiento en 2021.

Más atractivo y electrizante

Igual de asequible que siempre, el nuevo modelo Dacia Spring también presenta importantes novedades. Con un nuevo diseño exterior e interior, es un vehículo más atractivo, pero también más manejable, ágil y práctico, gracias a su mayor capacidad de carga de segmento y múltiples accesorios. Con un cuadro de instrumentos digital y personalizable que incluye una pantalla de 7'' y una pantalla central multimedia de 10'', también es más digital que nunca.

Pero si por algo destaca Dacia Spring es por ofrecer una conducción más eficiente y versátil. Con una motorización de 65 CV, además de la motorización de 45 CV está mejor equipado que nunca para afrontar la jungla urbana y circular por las zonas rurales. Además, en la versión 65 V cuenta con un excelente consumo en ciclo mixto WLTP de 13,5 kWh/100 km, garantizando una conducción eficiente.

El seguro Dacia Conectado

Los clientes de Dacia Spring pueden beneficiarte, más allá de las prestaciones y de la conducción que ofrece este modelo, de otras muchas cuestiones derivadas de la apuesta por la marca por la movilidad sostenible y la pretensión de lograr que sus clientes hagan un uso más racional del vehículo.

En ese sentido, ya está disponible el Seguro Dacia Conectado para el nuevo Spring, que permite a los conductores pagar solo por cómo y cuánto conducen. Este nuevo producto contratado a través de Mapfre puede disfrutarse tanto en el nivel Expression como en el Extreme, y otorga importantes ventajas económicas.

Vuelve El Plan Moves III

Desde el pasado mes de abril, Dacia adelanta el Plan MOVES III a aquellos clientes que financien su compra con Mobilize Financial Services, así como en la adquisición e instalación de un punto de recarga a través de Mobilize Power Solutions. Estas y otras muchas bonificaciones permiten ofrecer Dacia Spring desde 8.557 €, lo que lo convierte en el vehículo idóneo para estrenarse en una movilidad 100 % eléctrica.

