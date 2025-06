Zero elige a Ribésalat como partner oficial de seguros en España

Zero Motorcycles ha firmado un acuerdo estratégico con RibéSalat, bróker global de seguros y reaseguros, que se convierte así en partner oficial de la marca en España.

Esta alianza tiene como objetivo ofrecer a los usuarios de Zero Motorcycles un servicio asegurador a medida. Gracias a este acuerdo, RibéSalat será el proveedor preferente de seguros para los clientes de Zero en el mercado español. Como parte de esta colaboración, RibéSalat ha lanzado una campaña exclusiva con ventajas especiales para los usuarios de Zero Motorcycles.

«En Zero Motorcycles, buscamos constantemente mejorar la experiencia de nuestros clientes, no solo a través de la innovación tecnológica de nuestras motocicletas, sino también mediante servicios que aporten valor añadido. Este acuerdo con RibéSalat nos permite ofrecer soluciones aseguradoras de calidad, personalizadas y alineadas con nuestro compromiso con la sostenibilidad», explica Aniol Canet, Country Manager de Zero Motorcycles en España y Portugal.

Para el director de Innovación y Grandes Acuerdos de RibéSalat, Sergi Martí, «este acuerdo con Zero Motorcycles refuerza nuestra posición como un socio clave en el impulso de soluciones aseguradoras innovadoras y sostenibles, en un contexto donde la movilidad no contaminante juega un papel fundamental para afrontar los retos medioambientales. Colaborar con una marca de referencia como Zero Motorcycles nos permite ofrecer a sus clientes soluciones aseguradoras innovadoras, personalizadas y de calidad, acompañándolos en su apuesta por un modelo de transporte más sostenible».