Velca estira un mes más sus incentivos privados

El fabricante español Velca extenderá un mes más, hasta el 31 de mayo, su plan de incentivos directos Velca MOVES de hasta 1.100€ para motos eléctricas y de hasta 700€ para ciclomotores. El objetivo es abarcar los dos meses clave de la campaña de la Renta, que es cuando se realiza aproximadamente la mitad de las devoluciones por parte de Hacienda. Una inyección de liquidez directa al bolsillo de los contribuyentes que, en promedio, es de 692 euros (dato de la campaña de renta 2023), según los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

En definitiva, partiendo de ese importe medio de devolución de casi 700 euros, sumado a los incentivos del Velca MOVES, más la prórroga del plan estatal MOVES III (1.100 euros) y la deducción del 15% en el IRPF por la compra de vehículos eléctricos -ambos vigentes hasta el 31 de diciembre-, se puede llegar a cubrir casi el 70% del precio de la moto eléctrica.

Así, Velca ilustra esta posibilidad con una moto «cero emisiones» cuyo precio de tarifa es de 4.550 euros. Si se restan los incentivos privados, las ayudas estatales y las bonificaciones fiscales y se añade la devolución de la Renta, para el comprador la moto eléctrica se quedaría en 1.493 euros.

Con todo ello, Velca considera que «el impulso de la electromovilidad sólo es posible con un plan estable de ayudas directas e inmediatas, en la factura final de compra, y sin papeleos, ni tributación ni tener que adelantar un dinero que le será devuelto tras un largo tiempo de espera de hasta dos años».

De hecho, tras cuatro ediciones de su Velca MOVES, el fabricante español ha demostrado con datos que las ayudas directas funcionan, pues a lo largo de los seis meses que ha durado su plan privado, el fabricante español ha conseguido matricular en ese periodo el equivalente a todo un año.

Según Emilio Froján, CEO y cofundador de Velca, «el consumidor quiere algo sencillo y no tener que hacer un ejercicio de ministro de Economía para poder «motorizarse» de forma sostenible. Que sea el Estado quien centralice las ayudas y que sean directas e inmediatas. Al no hacerlo obliga a las empresas privadas a actuar. Velca puede ayudar porque tenemos el conocimiento del usuario, pero no somos el Estado ni deberíamos estar haciendo planes privados para contrarrestar las ineficiencias de los públicos».