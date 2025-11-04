Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Kawasaki Z900 RS 2026 kawasaki press

Nueva Kawasaki Z900 RS 2026, la versión retro de la Z900 recibe más potencia y electrónica

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Martes, 4 de noviembre 2025, 17:00

Kawasaki ha considerado renovar su Z 900 RS, la naked de estilo retro que comparte tecnología con la conocida naked deportiva de la casa, la Z 900, incrementando sus prestaciones y sus servicios electrónicos, principalmente.

La primera de las novedades afecta a su motor cuatro cilindros –4T, LC, 16V, DOHC, IE- ya Euro5+, que ahora entrega 116 CV (5 CV más que la anterior versión) a 9.300 vueltas, y 98 Nm de par a 7.700 vueltas. Se aprecia también un nuevo sistema de escape con nuevos colectores, catalizador y silencioso final rediseñado. Esta mecánica está ajustada para ofrecer un rendimiento suave a bajas revoluciones y una mayor emoción a altas revoluciones.

Se mantiene la parte ciclo, compuesta por un chasis trellis multitubular de acero, su horquilla invertida de 41 mm, su monoamortiguador trasero casi horizontal con bieletas y un juego de llantas de 17 pulgadas. También conserva sus frenos, un doble disco delantero de 300 mm mordido por pinzas de anclaje radial.

El segundo gran cambio de la nueva Z 900 RS tiene que ver con la incorporación de un nuevo paquete electrónico que moderniza en gran medida el funcionamiento del modelo. Ahora cuenta con válvulas de mariposa electrónicas (ETV) y una IMU –unidad de medida inercial-, que permite incluir la función Kawasaki Cornering Management Function (KCMF), es decir, ABS sensible a la inclinación. Dispone también de control de crucero electrónico y el Quick Shifter bidireccional.

Kawasaki Z900 RS 2026 kawasaki press

Otra de las novedades para 2026 es que ofrecerá conectividad con smartphones que permite a los motociclistas conectarse a su moto de forma inalámbrica mediante la aplicación Rideology The App Motorcycle, además del control de crucero electrónico. La instrumentación mantiene su estilo clásico con dos diales analógicos y una pequeña pantalla LCD. La iluminación, es sí, es Full LED.

La variante SE cuenta con un paquete de frenos Brembo que incluye pinzas delanteras y discos Brembo de 300 mm con latiguillos metàlicos, además de un amortiguador trasero Öhlins con regulador remoto de precarga.

En el lado derecho del manillar hay una toma USB-C, mientras que el aspecto general recuerda a una variación del icónico color «Fireball» de la Z1, con gráficos naranjas de mayor saturación y un cambio en el color de la carrocería, que pasa del marrón al negro metalizado. Los dos modelos estándar adicionales son el «Blackball», con emblemas en la carrocería al estilo Fireball y un aspecto totalmente negro, y el que evoca la combinación de colores de la Z1B de 1975 en un Candy Tone Red. Habrá disponibles dos modelos, el de 70 kW y 35 kW para el carné A2.

