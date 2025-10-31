Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Kawasaki Z650 S kawasaki press

La nueva Kawasaki Z650 S actualiza su tecnología, estética y ergonomía

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Viernes, 31 de octubre 2025, 15:00

Comenta

Kawasaki ha desvelado su nueva Z 650 S para 2026, su naked de media cilindrada que evoluciona, en primer lugar, con un rediseño en su carrocería, ahora de aspecto más musculoso, gracias a su nuevo y agresivo carenado delantero que equipa luces Full LED —dos superiores para las luces de cruce y una inferior para las luces de carretera— a juego con una luz trasera LED y los intermitentes LED.

Hay cambios importantes a nivel ergonómico, con las estriberas reposicionadas y una nueva configuración de manillar (30 mm más ancho) que permiten al conductor adoptar una postura más inclinada hacia delante. También presenta actualizaciones tanto en el asiento del conductor como en el del pasajero: la superficie total del asiento es más ancha, mientras que el asiento trasero es 20 mm más ancho y cuenta con 10 mm más de acolchado.

Tecnológicamente, la Z 650 S se ha modernizado, con un nuevo panel de instrumentos TFT de 4,3 pulgadas que se adapta a la luz ambiental y permite elegir entre dos opciones (el tipo uno muestra un tacómetro de barra, mientras que el tipo dos cuenta con un tacómetro hexagonal). Además la instrumentación actúa como interfaz cuando el conductor utiliza la aplicación Rideology the App Motorcycle de Kawasaki en su smartphone, ampliando la gama de funciones disponibles.

Kawasaki Z650 S kawasaki press

Mantiene su motor bicilíndrico paralelo de 649 cc, con 68 CV a 8.000 rpm y 64 Nm a 6.700 rpm, prestando especial atención a maximizar el par motor en el rango bajo-medio. Equipa embrague asistido y antirrebote, y se ha optimizado el sistema de escape para reducir emisiones. Otras de las novedades es que ahora incluye de serie del control de tracción KTRC. Se ofrece como accesorio un cambio rápido (quickshifter) que facilita los cambios ascendentes.

Conserva también su característico chasis tipo multitubular, mientras que la frenada corre a cargo de discos dobles de 300 mm delante y 220 mm detrás. La unidad ABS para 2026 es una novedad de Continental.

La nueva Kawasaki Z650 S estará disponible en los siguientes colores: Ebony/Metallic Carbon Gray; Candy Lime Green/Metallic Carbon Gray; y Metallic Matte Graphenesteel Gray/Metallic Flat Spark Black.

La nueva Z650 S también cuenta con una cuidada gama de accesorios, que incluye una tapa de colín para el asiento del acompañante, opciones de equipaje y una práctica toma USB-C situada en el interior del carenado delantero.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los peajes de Gipuzkoa sufrirán en 2026 la mayor subida en siete años: consulta los nuevos precios en las autopistas
  2. 2 Despiden al patrón de un pesquero por atracar en un puerto vasco con cinco toneladas de caballa por encima de lo declarado
  3. 3 Al menos dos detenidos en disturbios en Pamplona por un acto de Vito Quiles
  4. 4

    Gipuzkoa ajustará las tablas del IRPF un 2% para compensar la subida de la inflación
  5. 5 El segundo de los fichajes de la Real Sociedad que será padre esta temporada: «Mi equipo favorito para siempre»
  6. 6 Dos futbolistas guipuzcoanos inauguran la peña del Athletic en Oiartzun: «Estando en Gipuzkoa es un gran placer»
  7. 7 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  8. 8 Fermín, el empleado de la Real Sociedad que dice adiós tras 30 años en el club: «Gracias por cuidarnos tan bien»
  9. 9 Los frenazos innecesarios ante un radar en la A-8 que ha cambiado su límite: «La señalización es mejorable»
  10. 10

    El Red Bull-Bora despide a Oier Lazkano tras la suspensión por «anomalías inexplicables» en su pasaporte biológico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La nueva Kawasaki Z650 S actualiza su tecnología, estética y ergonomía

La nueva Kawasaki Z650 S actualiza su tecnología, estética y ergonomía