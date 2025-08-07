QJ Motor lanza su nueva SRK 600, una completa naked por menos de 5.000 €

IVÁN BOLAÑO DOFORNO Jueves, 7 de agosto 2025, 15:00 Comenta Compartir

QJ Motor continúa con su ambiciosa hoja de ruta, iniciada hace tres años cuando desembarcó en el mercado español, enfocada en ofrecer una de las gamas más nutridas y dirigida a todo tipo de pilotos, cilindradas y gustos, y vuelve a sorprender con el lanzamiento de un nuevo modelo, en esta ocasión perteneciente a su familia Street, donde ya cuenta con seis modelos: TRX 125, SRK 125S, SRK 125R, SRK 400, SRV 550 y SRK 700.

La séptima integrante es esta nueva SRK 600, una naked de media cilindrada y estilo deportivo, que además llega muy bien equipada y a un precio realmente competitivo: con un precio de 4.999 €, la nueva QJ Motor se posiciona como una de las mejores opciones en relación equipamiento-prestaciones-precio dentro de su segmento. La marca ofrece además 6 años de garantía oficial, y seguro gratuito el primer año.

Está impulsada por un motor bicilíndrico en línea de 554 cc, DOHC, 4 tiempos y 8 válvulas capaz de entregar 56 CV de potencia a 8.250 rpm y un par máximo de 54 Nm a 5.500 rpm. Además, la SRK 600 también está disponible en versión limitada para el carnet A2, con una potencia de 47 CV a 6.500 rpm. Por tanto, se presenta como una opción ideal tanto para quienes ya disponen del carnet A, como para aquellos que dan el salto con el A2.

Ampliar QJ Motor SRK600 qj motor press

En la parte ciclo, destacan las suspensiones firmadas por Marzocchi, con una horquilla invertida multirregulable de 52 mm y 110 mm de recorrido en el tren delantero, mientras que el trasero incorpora un monoamortiguador también regulable en precarga y extensión.

Los frenos están compuestos por doble disco delantero de 320 mm con pinza radial de 4 pistones. También cuenta con bomba de freno delantero radial y llantas de aluminio.

Ampliar Pantalla TFT de la QJ Motor SRK600 qj motor press

Además, incorpora dos modos de conducción, Sport y Estándar, y cuenta con ABS de doble canal y Control de Tracción (TCS) con la opción de desconexión.

Su completo equipamiento ofrece dashboard TFT de 5 pulgadas con conectividad mirroring, tomas de carga USB y USB-C, iluminación Full LED, piñas retroiluminadas y manetas de freno y embrague regulables.