Kymco CV3 575 kymco press

Kymco confirma el lanzamiento de su scooter de tres ruedas, el CV3 575

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Miércoles, 20 de agosto 2025, 12:00

La filial española de Kymco será la primera en Europa en comercializar el CV3 575, tal y como acaba de confirmar la propia marca. A partir del próximo mes de noviembre, el megascooter de tres ruedas que fue anunciado hace 4 años y desvelado en el pasado salón de Milán EICMA 2024, comenzará a venderse finalmente en el viejo continente, arrancando en los puntos de venta de la península ibérica.

Aunque desde Kymco todavía no han confirmado los datos técnicos definitivos de su innovador modelo, ni tampoco sus imágenes oficiales (tan sólo el teaser que acompaña esta noticia), ya se sabe que el nuevo CV3 contará con el motor bicilíndrico derivado del AK 550, un chasis de doble viga de aluminio, una suspensión delantera con doble horquilla y una configuración deportiva de altas prestaciones que lo convertirán en una sofisticada y robusta opción dentro de los scooters de tres ruedas de media cilindrada, en donde se enfrentará a rivales como el Piaggio MP3 530, el Yamaha Tricity 300 o el Peugeot Metropolis 400.

«Recibimos en España al nuevo CV3 575, un modelo diseñado bajo los criterios de innovación, deportividad y aplomo, y sofisticación. Innovación tecnológica, porque en este modelo es más que latente en chasis, motor y suspensiones; fuerza, deportividad y aplomo, porque son los atributos que hacen que nuestros vehículos sea tan admirados; y sofisticación, por el gran esfuerzo realizado en las dimensiones del vehículo», afirma Ernesto Ko, presidente de KYMCO España.

