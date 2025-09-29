La investigación eléctrica de Ducati continúa con el prototipo V21L y las baterías de estado sólido

Con el Campeonato del Mundo FIM MotoE en pausa al final de la temporada 2025, Ducati continúa desarrollando su experiencia en tecnologías alternativas a la combustión interna.

El proyecto Ducati MotoE se creó con el objetivo de desarrollar el conocimiento de la empresa para estar preparados en caso de que la tecnología de baterías permitiera la creación de una moto eléctrica de carretera en línea con los valores del fabricante de Borgo Panigale.

Durante estos años de Campeonato del Mundo de MotoE, el fabricante de Borgo Panigale ha recopilado una gran cantidad de datos gracias a los 18 pilotos de la parrilla que se han batido en cada carrera. En tres años de desarrollo, la evolución de las celdas ha permitido un ahorro de peso de 8,2 kg en el paquete de baterías del prototipo V21L, una reducción significativa, pero aún insuficiente para hacer que la «MotoGP eléctrica de Borgo Panigale» sea tan ligera como una moto de carreras de combustión interna con una autonomía adecuada.

Por eso, entre sus diversas actividades de investigación y desarrollo, la empresa de Borgo Panigale colabora con empresas del Grupo Volkswagen para seguir estudiando y probando nuevas tecnologías que permitan crear paquetes de baterías con mayor densidad energética.

El 8 de septiembre se presentó en el IAA Mobility de Munich el primer prototipo de la V21L, equipada con baterías de estado sólido QuantumScape y desarrollada en colaboración con Audi y PowerCo.

Esta moto representa un primer paso en el desarrollo y confirma la investigación en curso de Ducati sobre tecnologías alternativas a la combustión interna.