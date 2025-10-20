Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Honda CMX1100 Rebel 2026 honda press

Honda lanza nuevas combinaciones de color para la gama CMX1100 Rebel

V. D.

Lunes, 20 de octubre 2025, 16:30

Como parte de la renovación global de modelos para el año 2026, Honda ha anunciado nuevas opciones de color para su CMX1100 Rebel, una de las motocicletas custom más vendidas en Europa. Actualmente, la familia CMX (en sus versiones de 500 y 1100 cc) ocupa dos de las tres primeras posiciones de ventas en el segmento custom europeo, con una cuota de mercado combinada del 17%.

Las CMX1100 Rebel, incorporada a la gama Honda como modelos 2021, recibió una importante actualización en el modelo 2025, con mejoras en el rendimiento del motor, el confort, la ergonomía de conducción y la tecnología.

La gama se amplió además con la llegada de la CMX1100SE Rebel, una edición especial de fábrica lista para rodar, con un marcado carácter urbano gracias a la incorporación de retrovisores en los extremos del manillar, un pequeño carenado frontal a juego con el color de la moto, fuelles de horquilla específicos y un guardabarros delantero corto de estilo deportivo, todo ello procedente del catálogo de Accesorios Originales Honda.

Las dos versiones mantienen el motor bicilíndrico en paralelo de 1.084 cc, y la versión CMX1100SE Rebel cuenta con la transmisión de doble embrague (DCT) de Honda. El equipamiento de serie incluye acelerador electrónico (Throttle By Wire), modos de conducción seleccionables, pantalla TFT a color de 5 pulgadas con conectividad para smartphone, control de par seleccionable Honda (HSTC), control de crucero y mucho más.

Honda ha renovado la gama cromática para el modelo 2026. Así, las nuevas combinaciones de color son:

CMX1100 Rebel 2026

- NUEVO Mat Beta Silver Metallic

- Mat Ballistic Black Metallic

CMX1100SE Rebel DCT 2026

- NUEVO Pearl Deep Mud Gray

- Mat Ballistic Black Metallic

