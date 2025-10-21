Equipamiento motorista: 10 novedades destacadas para este Otoño

IVÁN BOLAÑO DOFORNO Martes, 21 de octubre 2025, 18:33 Comenta Compartir

A la hora de enfrentarse a estos primeros fríos en moto que protagonizan la época otoñal, es importante equiparse convenientemente buscando esas prendas técnicas que aporten confort, protección y cualidades térmicas versátiles, pues en estos meses las temperaturas pueden variar a lo largo de la jornada.

También, para quienes afrontan viajes, la elección de los accesorios o elementos de almacenaje debe adaptarse al uso y estilo de motocicleta. Os traemos una selección de productos moteros, presentados por algunas de las marcas más reconocidas del sector como parte de su nueva colección de temporada, con los que intentar dar solución a esas necesidades que se avecinan estos meses más otoñales en moto.

Chaqueta Acerbis Rally Pro

La chaqueta de moto Acerbis Rally Pro ha sido desarrollada para los viajes todoterreno o de aventura. Fabricada en poliéster y piel sintética con corte elástico, ofrece una gran libertad de movimiento incluso con protecciones voluminosas. El diseño integra 8 bolsillos externos y 3 internos, 3 de ellos impermeables. La ventilación está asegurada por 4 entradas de aire frontales y en las mangas y 2 extractores traseros.

Las mangas desmontables con sistema Quick Remove permiten transformar rápidamente la chaqueta en chaleco. La chaqueta Rally Pro también está preparada para el uso de la bolsa de bebida, con un bolsillo específico y acceso rápido desde el exterior. Gracias a los ajustes dobles con velcro en los brazos y al doble ajuste con botones en los laterales, se adapta perfectamente a cualquier complexión. Precio: 249,95 €.

Pantalón ByCity Army

El pantalón Army es una prenda diseñada para quienes buscan la máxima protección sin renunciar a la comodidad y el diseño urbano. Está fabricado en tejido de algodón con resistencia a la abrasión y consta de seis bolsillos exteriores, así como bolsillos interiores para protecciones. Incluye protecciones de cadera Foam y protecciones desmontables Flexishock en rodilla. Precio: 106,99 €.

Botas Forma Glider Lady Dry

Están especialmente diseñada para mujeres, con un diseño moderno y tecnología avanzada. Incorporan una plantilla con tacón que proporciona una pisada más natural y cómoda, además de esos centímetros extra. La suela de goma Michelin, con entresuela de EVA ultraligera, asegura un agarre óptimo.

Las inserciones D3O en el tobillo y la placa reforzada en la espinilla ofrecen una absorción eficaz de los impactos. Los elementos reflectantes garantizan una alta visibilidad tanto de día como de noche. La membrana Forma Drytex, impermeable y transpirable, mantiene los pies secos incluso bajo fuertes lluvias, sin comprometer la transpirabilidad. Precio: 204,50 €.

Cazadora Spidi Omicron

La cazadora Omicron es toda una fiel compañera todoterreno que ofrece protección y diseño independientemente del entorno en la que se utilice. Destaca por su capucha desmontable. Cuenta con un par de ventanas en los laterales que permiten la entrada de aire en el caso necesario.

Su confección es laminada mediante tres capas y cuenta con una membrana que garantiza su impermeabilidad y transpiración. El cierre principal es por cremallera estanca y ajuste en los puños mediante broches. El forro interior térmico es extraíble y va sujeto también por corchetes. Tiene tres bolsillos, uno de ellos es interior y cuenta con otros dos exteriores con cierre en vertical mediante cremallera. Precio: 369,90 €.

Top Case GIVI V49 AIR

Ofrece un espacio de 49 litros para el transporte del equipaje, un volumen suficiente para poder almacenar hasta dos cascos integrales. Todo ello en unas dimensiones mucho más reducidas de las que por su capacidad cabría esperar: 620 mm de ancho x 470 mm de largo x 305 mm de altura, soportando un peso máximo de 10 kg de carga.

Dispone de cuatro aletas con difusores situadas en los laterales destinadas a reducir las turbulencias que el baúl pueda crear en la zona trasera de la moto, y canalizan el aire para que fluya más rápidamente y de manera uniforme. El V49 Air dispone del sistema de fijación Monokey de GIVI que emplea una única llave para su manipulación. Cuenta con dos versiones diferenciadas por su acabado. Precio: desde 299 €.

Casco Acerbis Airstrike-C

Este casco de gama alta en fibra de carbono marca un punto de inflexión en la línea de ropa y protecciones de la empresa de Bérgamo. La calota exterior es de fibra de carbono y está disponible en dos tamaños para cubrir las tallas XS a XXL. La forma de la calota está estudiada para mantener perfectamente en su sitio la goma elástica de las gafas, mientras que la amplia abertura frontal garantiza la máxima visibilidad y compatibilidad con todas las gafas modernas de gran tamaño. Es compatible con todos los protectores cervicales modernos. Incorpora un cierre con anilla doble D en ergal rojo, ligero y seguro.

El interior es totalmente desmontable, hipoalergénico, transpirable y lavable. Las almohadillas cuentan con un sistema de fijación que facilita su extracción y tienen logotipos de silicona para indicar los puntos de desenganche. El casco también está equipado con el sistema Quick Release System, para una rápida extracción en caso de emergencia. Cuenta con 4 entradas de aire frontales y 6 extractores traseros. La visera se puede alargar mediante una extensión que se monta fácilmente con tornillos y que protege del sol, la lluvia y el barro. Lo que sitúa a este innovador casco en lo más alto de su categoría es su reducido peso, de solo 1150 g ± 50 g, lo que lo convierte en uno de los cascos más ligeros con certificación ECE 2206 del mercado. Precio: 499,95 €.

Conjunto RST Vulcan

Confeccionado con la última tecnología en tejido Lx3 laminado, el conjunto Vulcan lleva la ropa de aventura para motoristas a un nuevo nivel de comodidad gracias a su elasticidad. La chaqueta incorpora paneles de ventilación directa al cuerpo y aperturas estratégicas, permitiendo un control de la temperatura sencillo y eficaz, mientras que el forro térmico completo y desmontable mantiene el calor cuando las condiciones climáticas se vuelven adversas.

El conjunto de pantalón y chaqueta ofrece 11 bolsillos en total, garantizando espacio suficiente de almacenamiento, cremallera 360º y tirantes extraíbles, para poder customizar y combinar ambas prendas a tu gusto. Precio: Chaqueta 379,95€ y pantalón 319,95€.

Casco HJC Quartararo Replica II

Inspirado en el icónico motivo del diablo «Diablo» de Fabio Quartararo, este diseño fue creado tanto para entusiastas de las carreras. Esta edición trae los gráficos de la temporada 2025 de Quartararo al modelo RPHA 12. Si bien Quartararo compite con el RPHA 1, este lanzamiento especial ofrece el mismo aspecto adaptado al RPHA 12 desarrollado para el rendimiento diario. El casco muestra los detalles característicos de Quartararo 2025, con la cara de Diablo centrada en la parte superior y líneas en blanco y negro que se cruzan alrededor de la calota para una imagen dinámica y agresiva.

En los laterales, su número de carrera está integrado con líneas llamativas, acompañado del logotipo oficial con licencia de Monster Energy. Cada canal de ventilación se ha mejorado para maximizar el rendimiento, lo que garantiza una comodidad inigualable y una visión clara en cualquier condición de conducción. Precio: 649,90€.

Casco CGM Italia 330 RIOT

CGM Italia sorprende esta temporada con este casco integral, ahora disponible en dos gráficas. Incorpora una pantalla de liberación rápida con tratamiento antiarañazos y predisposición para lente Pinlock 70, que asegura una visión clara en todo momento. El cierre micrométrico ofrece practicidad y seguridad, mientras que los deflectores de barbilla y nasal ayudan a reducir la entrada de aire, favoreciendo la estabilidad y el silencio incluso a velocidades elevadas.

Los interiores desmontables y lavables están confeccionados en tejido transpirable, antibacteriano y especialmente suave al contacto con la piel. La ventilación se confía al Air Stream System, que dirige el flujo de aire desde las tomas frontales hasta los extractores traseros, manteniendo una temperatura interna constante. A ello se suma su predisposición para intercomunicador y la compatibilidad con el uso de gafas, lo que convierte al 330 RIOT en un aliado perfecto para el día a día. Está disponible en tallas de la XS a la XXL, y con un peso medio de 1.450 g. Precio: 105 €.

Bolsa trasera SHAD SW80

Con una capacidad de 80 litros y fabricada en lona de PVC Tarpaulin 500D, la SW80 garantiza una protección total frente al agua, gracias a su compartimento principal 100% impermeable y su sistema de cierre enrollable. Además, su resistencia a los rayos UV asegura una durabilidad excepcional incluso en condiciones extremas.

Dispone de una válvula de vaciado de aire, que, junto a 3 correas de compresión, le permiten ajustar el volumen de carga de forma práctica, mientras que dos correas acolchadas tipo mochila y tres asas de transporte facilitan su manejo en cualquier situación. Otras características que destacar son un bolsillo exterior de acceso rápido con ventana para tarjeta identificativa, elementos reflectantes para mayor visibilidad, y un sistema de fijación universal que evita extremos sueltos, disponible como accesorio. Precio: 119 €.