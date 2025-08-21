Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

BMW R 12 G/S bmw press

BMW escoge Rumanía para celebrar su International GS Trophy 2026

V. D.

Jueves, 21 de agosto 2025, 12:00

Diversión al conducir, aventura y retos, son los propósitos del BMW Motorrad International GS Trophy, una prueba off-road por equipos, donde se valora la conducción pero también las habilidades y el trabajo en equipo.

Las ediciones anteriores tuvieron lugar en Namibia en 2024, en el sudeste de Europa (Albania) en 2022, en Oceanía (Nueva Zelanda) en 2020, en Asia Central (Mongolia) en 2018, en el sudeste asiático (Tailandia) en 2016, en Norteamérica (Canadá) en 2014, en Sudamérica (Chile, Argentina) en 2012, en Sudáfrica (Sudáfrica, Suazilandia, Mozambique) en 2010 y en Norteáfrica (Túnez) en 2008.

En 2026 regresa al viejo continente. Rumanía será el escenario a finales del próximo verano de la décima edición del evento, que contará con la participación de 15 equipos de todo el mundo con un total de 30 pilotos.

Bosques densos, caminos de grava, cruces de ríos y ascensos y descensos empinados caracterizarán la próxima prueba del International GS Trophy 2026 en Rumanía. Y en 2026, la BMW R 12 G/S demostrará sus capacidades como moto de competición del GS Trophy tanto en carretera como fuera de ella mientras recorre el país.

Rumanía es conocida por su belleza natural y la diversidad de sus paisajes. Desde los majestuosos Cárpatos hasta las onduladas colinas y las llanuras, ofrece una gran variedad de terrenos para los amantes de la aventura. Además, es un país que tiene una larga tradición histórica y cultural y alberga numerosos castillos, fortalezas e iglesias medievales, entre los que destaca el famoso castillo de Bran, a menudo asociado a la leyenda de Drácula.

Sin embargo, aún queda tiempo para el inicio oficial del BMW Motorrad International GS Trophy 2026. Mientras tanto, las rondas clasificatorias nacionales e internacionales ofrecen un anticipo de lo que está por venir. Habrá ocho eventos clasificatorios nacionales y una ronda clasificatoria internacional en todo el mundo, donde los pilotos de enduro más hábiles podrán demostrar su talento.

Para asegurarse una plaza en uno de los 15 equipos nacionales, los participantes deberán realizar ejercicios de navegación GPS, pruebas especiales todoterreno y pruebas técnicas. Nueve equipos masculinos y seis femeninos podrán disfrutar de esta aventura.

Las rondas clasificatorias para el BMW Motorrad International GS Trophy 2026 están confirmadas para los siguientes países y regiones: Australia, China, Alemania, India, Japón, Corea del Sur y Ucrania. Hay una clasificatoria internacional para interesados de otros países en el BMW Motorrad Enduro Park en octubre de 2025. La inscripción para la clasificación internacional se realiza a través de la página web del BMW Motorrad Enduro Park.

