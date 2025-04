Volkswagen creará parques eólicos para tener 'electricidad verde' en sus plantas

Ralf Brandstätter, CEO of Volkswagen

La firma Volkswagen ha anunciado su intención de reducir un 40% las emisiones medias de dióxido de carbono (CO2) por vehículo para 2030 en Europa en comparación con 2018. El objetivo es la electrificación total de la nueva flota de vehículos. Para 2030, al menos el 70 por ciento de todas las ventas de unidades de Volkswagen en Europa serán vehículos totalmente eléctricos, es decir, sustancialmente más de un millón de vehículos. Además emprenderá la instalaciónd eparques eólicos para suministrar 'electricidad verde' a sus plantas, y colabora en la construcción de una planta solar.

Así lo ha señalado la empresa en el marco de la primera convención 'Way to Zero' (Camino a Cero) de la firma, un evento en el que ha desvelado sus planes para la descarbonización de la compañía y de sus productos, y el objetivo de ser neutra en carbono para el año 2050 como muy tarde.

Con una reducción del 40% de sus emisiones por coche en Europa para 2030, Volkswagen emitirá alrededor de 17 toneladas menos de CO2 por unidad.



Esto significa que el grupo Volkswagen superaría significativamente los requisitos de la Unión Europea. En América del Norte y China, la participación de los vehículos eléctricos en las ventas debería ser de al menos el 50 por ciento. Además, Volkswagen lanzará al menos un nuevo automóvil eléctrico cada año.

Además de acelerar la transición a la movilidad eléctrica, también la producción y la energía de los modelos 'cero emisiones' serán neutros en carbono, a lo que cabe sumar el reciclaje de las baterías.

Según el consejero delegado de la marca Volkswagen, Ralf Brandstätter, «Volkswagen es sinónimo de movilidad eléctrica sostenible para todos. Hemos emprendido el 'Camino a Cero' y estamos colocando constantemente el medio ambiente en el centro de todas nuestras actividades». Para el directivo «la gran ofensiva eléctrica» de la marca es solo el comienzo«, ya que la compañíoa está adoptando »un enfoque holístico de la descabonización: desde la producción hasta la vida útil y el reciclaje«.

En cuanto al lanzamiento de nuevos modelos eléctricos y neutros en emisiones de CO2, tras los ID.3 e ID.4, además del lanzamiento en China del ID.6, este mismo año llegará el ID.5 y el año que viene el ID.Buzz. Tras los ID.3 e ID.4, además del lanzamiento en China del ID.6, este mismo año llegará el ID.5 y el año que viene el ID.Buzz.

Electricidad 'verde'

Además de garantizar el uso ecológico de sus vehículos, Volkswagen también está trabajando para descarbonizar tanto la producción como la cadena de suministro. Ya en la actualidad, la electricidad que se utiliza en todos sus centros de producción europeos procede de fuentes renovables. El pionero es la fábrica de automóviles eléctricos en Zwickau, donde se produce la familia de eléctricos ID. . A partir de 2030, todas las plantas en todo el mundo, excepto en China, operarán completamente con electricidad verde, según la intención del fabricante.

Hoy en día, Volkswagen ofrece electricidad 'verde' para cargar sus coches en casa y en carretera. La empresa pretende ahora ir un paso más allá, apoyando directamente la expansión de las energías renovables. Como resultado, para 2025 se construirán nuevos parques eólicos y plantas solares en varias regiones de Europa. Ya se han firmado contratos para los primeros proyectos con la energética RWE. Además, en Alemania la marca está apoyando la construcción de una planta solar con una capacidad total de 170 millones de kilovatios hora al año.

Aun así, el consejero delegado de la firma Volkswagen ha reivindicado que la empresa no puede asumir la descarbonización de la movilidad por sí sola, y ha instado a los gobiernos, a la industria y a la sociedad a unirse para desarrollar «buenas ideas» e «inversiones valientes» en este aspecto.