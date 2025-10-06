Mazda6e, la combinación perfecta de tecnología y artesanía

Lunes, 6 de octubre 2025, 09:02 Compartir

Mazda sorprende, una vez más, con el Mazda6e, un modelo 100 % eléctrico que fusiona artesanía, funcionalidad y rendimiento para ofrecer una conducción intuitiva en cada trayecto. Destaca por un avanzado asiento del conductor que ofrece comodidad y una postura óptima para maniobrar con precisión y conducir con agilidad. Combinado con tecnologías innovadoras, crea la inconfundible sensación de conexión entre conductor y vehículo que caracteriza a Mazda.

La autonomía no será un problema en este modelo, que ofrece dos opciones de baterías: la batería estándar de 68,8 kWh proporciona una autonomía de 479 km, mientras que la batería de rango extendido o gran autonomía de 80 kWh permite recorrer distancias de hasta 552 km. Si prefieres pausas de carga más rápidas en tus trayectos, el nuevo Mazda6e con batería estándar de 68,8 kWh cuenta con una carga de CC de 165 kW, proporcionando una carga del 20-80 % en tan solo 15 min. Por su parte, el nuevo Mazda6e Long Range permite cargas de CC de 90 kW, lo que añade hasta 385 km en 47 minutos.

Con unas dimensiones de 4921 mm x 1890 mm x 1485 mm, alcanza una velocidad máxima de 175 km/h.

En cuanto al diseño, Mazda6e combina elegancia y robustez con líneas fluidas y detalles llamativos que impresionan. En el interior, la cabina rebosa elegancia en cada detalle fabricado artesanalmente y ofrece una calidad que se percibe a la vista, al tacto y en cada sensación. Esta es minimalista, diáfana y acogedora, según el concepto japonés de «ma», que significa la belleza de lo diáfano. Además, la integración impecable de tecnologías de vanguardia mejora la experiencia de conducción a la vez que aporta comodidad.

El nuevo Mazda6e fusiona una estética minimalista con un diseño inspirado en los coupés, dando una nueva interpretación a la galardonada filosofía de diseño Kodo. Su techo bajo y la silueta de coupé con una sección trasera corta refuerzan su carácter deportivo sin renunciar a la practicidad del maletero, con una capacidad a de carga de hasta 530 litros.

