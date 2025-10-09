Máximas prestaciones con etiqueta ECO

Jueves, 9 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El CUPRA Formentor se caracteriza por el ADN del innovador lenguaje de diseño de la marca, un puesto de conducción digital, motores especialmente eficientes y un nutrido equipamiento de seguridad activa y pasiva. Destaca en el exterior por el frontal en forma de nariz de tiburón y los faros Matrix LED triangulares, el logotipo CUPRA integrado en el capó, la parrilla de gran tamaño y los grupos ópticos delanteros con tres triángulos iluminados. La deportividad de este SUV Crossover de altas prestaciones se ve reforzada estéticamente por las molduras laterales y por un portón trasero en forma de V.

La modernidad del Formentor se refleja en un interior que combina deportividad y sostenibilidad con nuevas tecnologías y una amplia selección de materiales. El volante con botones aumenta el control y la facilidad de uso, mientras los asientos Bucket ofrecen confort y muy buena sujeción lateral. Asimismo, la digitalización se centra en el conductor con nueva interfaz hombre-máquina que se integra tanto en la instrumentación Digital Cockpit tras el volante, como en el sistema de información y entretenimiento, que incorpora una pantalla de gran tamaño, de 12,9 pulgadas de diámetro. El nuevo Formentor también cuenta con un nuevo sistema de sonido opcional de alta fidelidad con 12 altavoces y 390 vatios, que envuelve al conductor y a los pasajeros en una experiencia sonora única. Además, incorpora de serie el climatizador de tres zonas, los retrovisores exteriores eléctricos, calefactables y plegables electrónicamente, luz de bienvenida CUPRA, los sensores de aparcamiento delanteros y traseros, o el sistema de arranque sin llave KESSY.

Por lo que respecta a las motorizaciones, el CUPRA Formentor se ha diseñado para combinar las prestaciones de los motores de combustión con las de los motores electrificados. Así, está disponible con cuatro tecnologías diferentes: TSI gasolina, eTSI mild hybrid, TDI diésel y un modelo e-HYBRID híbrido enchufable. Cabe destacar entre todas las versiones la denominada eTSI, que consigue altos niveles de eficiencia y cuenta con la etiqueta ECO de la DGT. El sistema emplea un motor de gasolina de 1.5 litros y 150 caballos combinado con la tecnología de hibridación eléctrica mild hybrid de 48V. Esta motorización se asocia exclusivamente a la transmisión automática DSG de siete relaciones, que no solo ayuda a contener el consumo, sino que también eleva el confort de conducción.

La tecnología híbrida está compuesta por un generador y una batería de iones de litio de 48V. El sistema logra una elevada eficiencia gracias, en parte, a que permite que el CUPRA Formentor avance con el motor de combustión apagado en algunos escenarios. También permite recuperar energía en las frenadas y aporta cierta asistencia eléctrica al motor térmico. La tecnología mild hybrid se encarga de que el motor se encienda mediante el sistema de 48V en exclusiva. Así, este motor permite acelerar de 0 a 100 km/h en solo 9 segundos, y obtener un consumo combinado de 5,6 litros a los 100 kilómetros.

En cuanto al equipamiento en el apartado dinámico, destaca el sistema CUPRA Drive Profile, que permite elegir entre los distintos modos de conducción, el sistema de dirección progresiva, o el diferencial de bloqueo electrónico, además otros elementos de diseño, como por ejemplo los pedales de aluminio. Opcionalmente también puede añadir el control dinámico de chasis. El CUPRA Formentor ofrece una amplia gama de sistemas que garantizan la seguridad y el confort en toda circunstancia. Se trata de un conjunto de tecnologías que convierten a este modelo en uno de los más seguros y avanzados del segmento. Entre todos ellos, destacan el asistente de velocidad de crucero adaptativo y predictivo, el asistente de viaje, el asistente lateral y de salida involuntaria de carril y el asistente de emergencia. Además, dispone de airbags central delantero, frontal del acompañante y conductor, laterales delanteros y de cabeza delanteros y traseros, asistente de detección de colisión, asistente de tráfico cruzado delantero y de frenada de emergencia.

Por último, el CUPRA Formentor ha introducido en su gama, como los modelos León, León Sportstourer y Terramar, la versión «Tribe Editions». Además de una llamativa paleta de colores para el exterior, esta variante destaca por los emblemas CUPRA con acabado cromado oscuro en la parte delantera y trasera y por nuevos diseños de llantas de aleación. Como ejemplo del compromiso de la marca con la sostenibilidad en sus vehículos, los modelos de esta edición exclusiva emplean materiales reciclados en sus paragolpes y una pintura formulada con un 15% de material de origen biológico.