Kia ofrece en Carza una de las gamas eléctricas más completas

La gama eléctrica de Kia es hoy una de las más completas del mercado y ha sido reconocida internacionalmente por su innovación. Sus vehículos ofrecen grandes prestaciones a unos precios más que competitivos y se han ubicado entre los mejor vendidos dentro del segmento de los eléctricos.

Kia EV6

El Kia EV6, primer modelo 100 % eléctrico de la marca basado en la plataforma E-GMP, es ya todo un icono. Con un diseño futurista, autonomía de hasta 528 kilómetros y capacidad de carga ultrarrápida -del 10 % al 80 % en apenas 18 minutos-, ha conquistado tanto a clientes como a expertos del sector. No en vano, fue galardonado con el prestigioso premio Coche del Año en Europa 2022, un reconocimiento que certifica su carácter pionero.

Kia EV3, la novedad

El más reciente en llegar es el Kia EV3, un SUV compacto que aterriza con el mismo espíritu innovador de sus hermanos mayores, pero en un formato más accesible y urbano. Destaca por su diseño atrevido, su avanzada conectividad con inteligencia artificial integrada y una autonomía que lo convierte en una opción muy competitiva para quienes buscan su primer coche eléctrico. Su autonomía eléctrica es de más de 400 kilómetros y dispone de un entorno tecnológico que otorga más de 17 tecnologías distintas al conductor.

Kia Niro EV

Y en este repaso a los modelos eléctricos más destacables de Kia, no nos podemos olvidar del Kia Niro EV, un modelo versátil y urbano que ha recibido elogios por su equilibrio entre eficiencia, espacio interior y conectividad.

Un vehículo pensado para quienes buscan dar el salto a la movilidad eléctrica sin renunciar a la practicidad del día a día en la ciudad.

