Considerado como la versión eléctrica del exitoso Kia Sportage,el Kia EV5 llegará en noviembre al mercado con un precio algo superior al del EV4, que está a la venta desde casi 38.000 euros.

Kia desvela su modelo 100% eléctrico EV5

La marca surcoreana presenta el nuevo coche que llegará en noviembre con 217 CV de potencia, 530 kilómetros de autonomía y carga ultrarrápida

Andrés Viedma

Andrés Viedma

Sábado, 13 de septiembre 2025, 02:00

Diseñado para consolidar la presencia de la marca en el segmento C, que es el de mayor volumen y más rápido crecimiento de Europa, el ... EV5 ha sido construido sobre la Plataforma Modular Eléctrica Global (E-GMP) de 400 V. Con estas premisas, propone un motor 100% eléctrico de 217 CV que ofrece una autonomía de hasta 530 km (según una estimación WLTP, que está pendiente de homologación).

