Kia desvela su modelo 100% eléctrico EV5

Diseñado para consolidar la presencia de la marca en el segmento C, que es el de mayor volumen y más rápido crecimiento de Europa, el ... EV5 ha sido construido sobre la Plataforma Modular Eléctrica Global (E-GMP) de 400 V. Con estas premisas, propone un motor 100% eléctrico de 217 CV que ofrece una autonomía de hasta 530 km (según una estimación WLTP, que está pendiente de homologación).

Con la tecnología de 400 V puede recargar su batería del 10% al 80% en tan solo 30 minutos. Además, también está equipado con funciones bidireccionales, como la carga desde el vehículo (V2L) que puede suministrar energía a dispositivos externos, y el hardware necesario para la conexión a la red (V2G), lo que le permite devolver energía cuando sea necesario.

Estética robusta y refinada

El EV5 presenta una estética robusta y refinada con una silueta cuadrangular, que trata de armonizar el estilo SUV con la funcionalidad cotidiana y un diseño que incluye la firma luminosa «Star Map» en los grupos ópticos delanteros y traseros. Por dentro, el habitáculo se ha concebido como un entorno similar al de un salón, priorizando el confort y la versatilidad, con una amplitud y comodidad que llaman la atención.

Sus medidas son de 4,61 metros de largo –diez centímetros más que el Sportage–, 1,87 metros de ancho y 1,67 metros de alto. La distancia entre ejes, por su parte, es de 2,75 metros. Con estas medidas, propone unos asientos traseros que se abaten completamente para crear una zona de carga de hasta dos metros de longitud, ideal para adaptarse a un estilo de vida que combina la vida urbana con las actividades al aire libre. Tablas de surf, bicicletas o elementos voluminosos pueden ser alojados sin problemas en su habitáculo. Como en el caso de otros modelos de la marca surcoreana, se han utilizado materiales sostenibles como plástico PET y espuma de origen biológico en asientos y alfombrillas.

Tecnología y conectividad

El interior del Kia EV5 cuenta con la última tecnología de la marca, encabezada por el sistema ccNC (connected car Navigation Cockpit), que integra una pantalla panorámica que combina tres elementos: instrumentación, infoentretenimiento y climatización.

Por otro lado, la conectividad se optimiza con navegación online y actualizaciones remotas (OTA) que mantendrán el modelo al día durante toda su utilización.

En cuanto a seguridad, el EV5 cuenta con un paquete de siete airbags y sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), como el sistema de estacionamiento remoto con llave (RSPA 2.0), la asistencia para evitar colisiones en el estacionamiento (PCA) o el control de crucero adaptativo 2 (SCC2).

Kia tiene previsto vender el EV5 con dos acabados, el básico y el GT-Line. El primero tendrá llantas de 18 o 19 pulgadas y el segundo de 19 directamente. Más adelante habrá un EV5 GT con llantas de 20 pulgadas. Llegará en noviembre y será la versión eléctrica del Sportage.