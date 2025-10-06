Hyundai Inster por 13.980 €

Lunes, 6 de octubre 2025, 09:00 Compartir

Ganador del World Electric Vehicle en los 2025 World Car Awards, el Hyundai Inster es un SUV urbano 100 % eléctrico que sobresale por su versatilidad.

La autonomía alcanza los 518 kilómetros en ciudad. Además, Inster está repleto de tecnología eléctrica de vanguardia, con una autonomía de conducción totalmente eléctrica líder en su segmento de hasta 370 en modo combinado. Por ello, este modelo está redefiniendo los vehículos eléctricos urbanos y abriendo un enorme camino de posibilidades llenas de estilo. El diseño es otro de los grandes secretos de este vehículo. Amplio y atrevido, es un coche eléctrico compacto que redefine las reglas de un coche de su clase. Gracias a su plataforma eléctrica, asientos abatibles y techos más altos, Inster ofrece un espacio interior único para un vehículo urbano compacto. Además, gracias a la silueta SUV, la plataforma eléctrica y el diseño inteligente de este modelo, entrar y salir del vehículo es agradable y cómodo.

Y para todos los amantes de las novedades tecnológicas, cuenta con la conectividad y el sistema de información y entretenimiento avanzado que esperas. Está equipado con un cuadro de instrumentos digital de 10,25» y una pantalla táctil central de 10,25» de serie, así como una base de carga inalámbrica situada en la consola central, que acentúa la sensación de amplitud en la parte delantera.

La gama Ioniq

Si el Hyundai Inster es un vehículo de presente y futuro, lo mismo puede decirse de la gama Ioniq. Comenzando por el Ioniq 9, que destaca entre la multitud con su silueta aerodinámica y limpia. Este modelo incluye las innovaciones de los galardonados Ioniq 5 y 6, redefiniendo la experiencia de movilidad eléctrica en un SUV de gran tamaño, con un gran espacio para acoger cómodamente hasta siete personas. Cuenta con sistemas futuristas, prestaciones a demanda, el asistente de inteligencia artificial de Hyundai, sistemas de seguridad y asistencia al conductor de vanguardia.

Ioniq 5 es la belleza de un coche eléctrico. Este sigue redefiniendo la forma en que la gente percibe los coches eléctricos. Con su innovador diseño de 'concept car' y una asombrosa gama de tecnología inteligente, está listo para llevarte más lejos con una carga más rápida y un estilo más elegante. Además, te lleva de 0 a 100 km/h en solo 5,3 segundos y ofrece una autonomía de hasta 610 km en ciudad. Su sorprendente equipación de tecnología inteligente aumenta la emoción de este coche totalmente eléctrico.

El tercer modelo es el Ioniq 6, el eléctrico más elegante. Es todo un punto de inflexión en el lenguaje de diseño, cuyas líneas limpias y elegantes no solo dibujan una berlina eléctrica atractiva, sino que también suponen una gran mejora en eficiencia aerodinámica para que su autonomía sea aún mayor. Estamos ante un vehículo vanguardista en diseño y tecnología, con soluciones aerodinámicas que nos permitirán llegar más lejos con una sola carga.

La autonomía no es un problema en este modelo gracias a su batería de gran capacidad, que sumada a esa aerodinámica cuidada, da como resultado hasta 614 km de autonomía combinada para la versión 6 con la batería de 77,4 kWh, propulsión trasera RWD y llanta de 18».

