Easo Motor

Gama eléctrica de Ford, vehículos adaptados a tus necesidades

Vehículos 100 % eléctricos, desde 17.900 € y hasta 750 kilómetros de autonomía; modelos complementarios y sostenibles para convertir la conducción en todo un placer y para hacer tu vida más fácil y cómoda

Lunes, 6 de octubre 2025, 08:59

Mustang Mach-E

Ofrece una carga en ciclo combinado desde 435 km hasta 600 km y en ciclo urbano desde 539 km hasta 775 km. Los cargadores pueden presentar hasta 139 km de autonomía en aproximadamente diez minutos. El diseño ofrece techo panorámico, un viaje cómodo con sus asientos espaciosos y, además, un espacio de maletero de 593 litros. Tiene una tecnología avanzada, puedes controlar el vehículo a distancia para poder abrir y cerrar puertas, y comprobar el estado de carga.

Mustang Mach-E.

Ford Capri

Un SUV coupé 100 % eléctrico. Capri tiene una autonomía urbana de 474 km y hasta 796 km, y autonomía combinada de 374 km hasta 627 km. Además, ofrece hasta 199 km de autonomía con diez minutos de carga o pasar de 10 % a 80 % de batería en tan solo 26 minutos. Un SUV práctico con alma de coche deportivo. El clásico Ford Capri se reinventa con un diseño nuevo y moderno al que se suman un sistema SYNC Move con pantalla de 14,6'' y asientos deportivos.

Ford Capri.

Ford Explorer

El SUV 100 % eléctrico y con un diseño aventurero tiene una autonomía urbana de 466 kilómetros y combinada de 602 kilómetros. Y no solo eso, la increíble autonomía que te ofrece en diez minutos o la carga de 10 % al 80 % en tan solo 26 minutos. Este electrificado tiene carga inalámbrica en la consola central para que los cables no te molesten más. Un diseño emblemático para una nueva era, reexplorado desde cero. Puedes comprarlo desde 30.900 €.

Ford Explorer.

Ford E-Tourneo Courier

Un diseño de SUV, conectividad de última generación y flexibilidad épica de espacio de carga. Con una selección de motores de gasolina y ahora 100 % eléctrico. Tiene capacidad para cinco personas y un diseño inspirado en los SUV con una autonomía urbana de hasta 425 km. Dispone de un maletero de 2.162 litros de espacio, asientos flexibles que se pueden tumbar o colocar en posición vertical y una sección oculta de almacenamiento.

Ford E-Tourneo Courier.

Grupo Easo Motor

