Firme hacia la movilidad eléctrica sin olvidar la esencia de Peugeot

El camino hacia la movilidad del futuro ya no es una promesa, es una realidad. El Grupo Carza, referente en la automoción con más de 40 años de experiencia en el sector, lidera hoy la transición hacia el vehículo eléctrico con una de las gamas más completas y accesibles del mercado. Peugeot, Leapmotor, Kia, MG, Omoda, Jaecoo y Ebro forman parte de un ecosistema en el que innovación, diseño y sostenibilidad se dan la mano.

Peugeot ha sabido dar un paso firme hacia la movilidad eléctrica sin perder la esencia que siempre le ha caracterizado. En la nueva etapa que afronta la marca, podrás encontrar el vehículo eléctrico que mejor se adapte a ti, con una oferta amplia que responde a distintos estilos de vida y necesidades.

El nuevo Peugeot 308, con su renovado diseño y su versión 100 % eléctrica, es la mejor muestra de cómo un compacto puede transformarse en un vehículo eficiente y sostenible sin renunciar al placer de conducir. A su lado, el Peugeot 5008, uno de los SUV familiares más emblemáticos, da ahora un salto histórico al estrenar motorización eléctrica, demostrando que la electrificación también tiene cabida en los grandes vehículos de hasta siete plazas. Un modelo que combina espacio, tecnología y cero emisiones para familias que buscan comodidad sin compromisos.

Por su parte, PeugeotE-Rifter eléctrica refuerza la visión práctica de la marca. Su gran capacidad interior y modularidad la convierten en la compañera perfecta tanto para profesionales como para quienes necesitan un vehículo versátil para su día a día, con la tranquilidad añadida de conducir un coche libre de emisiones.

Peugeot muestra así un camino coherente y sólido en su transición hacia lo eléctrico, con una oferta capaz de responder a diferentes estilos de vida y necesidades, siempre bajo el sello de calidad e innovación que distingue a la marca del león.

Grupo Carza Automoción Teléfono 943 26 00 05

Web www.grupocarzaautomocion.es