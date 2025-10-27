Fallos en alumbrado y señalización, rechazos de ITV

Andrés Viedma Lunes, 27 de octubre 2025, 08:16 Comenta Compartir

En el último año, el 33% de las muertes en carretera se registraron en periodos de baja visibilidad, en el horario comprendido entre las 20 ... horas y las 7 de la mañana. Se trata de una cifra que muestra la relación que existe entre las condiciones de visibilidad y la seguridad vial, evidenciando la importancia del correcto funcionamiento del sistema de alumbrado y señalización en los vehículos.

De hecho, según datos del Ministerio de Industria y Turismo, que la AECA-ITV analiza, durante el 2024 los defectos en el sistema de alumbrado y señalización fueron la principal causa de rechazo de la ITV, aglutinando el 22,6% del total de los fallos graves detectados por las estaciones de nuestro país. Los datos muestran que los tractores son los que mayor porcentaje de defectos presentan, representando el 51,5% del total de fallos detectados en este tipo de vehículos; le siguen las motocicletas, con el 33% y los furgones y camiones de más de 3.500 Kg, con el 22,8%, ocupan el tercer lugar. En esta época del año en condiciones de baja visibilidad, especialmente tras el cambio al horario de invierno este fin de semana, es importante.

