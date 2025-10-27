Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Motor

Fallos en alumbrado y señalización, rechazos de ITV

Andrés Viedma

Andrés Viedma

Lunes, 27 de octubre 2025, 08:16

Comenta

En el último año, el 33% de las muertes en carretera se registraron en periodos de baja visibilidad, en el horario comprendido entre las 20 ... horas y las 7 de la mañana. Se trata de una cifra que muestra la relación que existe entre las condiciones de visibilidad y la seguridad vial, evidenciando la importancia del correcto funcionamiento del sistema de alumbrado y señalización en los vehículos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ingresa en prisión tras violar a un joven en el parque de Cristina Enea de Donostia
  2. 2

    Un detenido y un herido grave en una pelea multitudinaria con armas blancas y lanzamiento de botellas en Eibar
  3. 3

    Joaquín Ferrándiz ha sido identificado en su vehículo en varios municipios de Gipuzkoa
  4. 4

    «Da miedo saber que un asesino en serie está libre en nuestras calles»
  5. 5

    Obradores históricos bajan la persiana
  6. 6

    El 60% de los guipuzcoanos que han cogido una baja vuelven a tener una incapacidad a los meses
  7. 7

    La policía francesa detiene a dos sospechosos por el robo en el Louvre
  8. 8 El significado de los obeliscos alineados por la costa vasca, discretos testigos de la historia
  9. 9

    Jon Insausti completa la Donibane-Hondarribia a tres días de convertirse en alcalde de Donostia
  10. 10

    Directivos de Uvesco e inversores vascos se alían para comprar la compañía y blindarla en Euskadi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Fallos en alumbrado y señalización, rechazos de ITV

Fallos en alumbrado y señalización, rechazos de ITV