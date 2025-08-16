El estiloso Peugeot 403 del 'teniente Colombo' cumple 70 años de vida

Recordado por su enorme popularidad en Francia, su robustez en África y su aparición en la serie de televisión Colombo, el Peugeot 403 cumple 70 ... años de innovación y estilo. Con un elegante diseño firmado por Pininfarina, este modelo marcó hitos como ser la primera berlina en contar con un motor diésel en su gama o convertirse en pionera en el desarrollo de asientos ajustables a las características de cada conductor. Comercializado en carrocerías Berlina, Familiar, Furgoneta e, incluso, Pick-Up, el Peugeot 403 fue un auténtico 'world car' que se fabricó en 13 países de los cinco continentes.

Presentado el 20 de abril de 1955 en el Palacio del Trocadero, frente a la Torre Eiffel, fue el primer modelo de la serie '400' de la marca después de la Segunda Guerra Mundial y se mantuvo en producción hasta 1966. En sus primeras versiones, exhibía orgullosamente un León cromado encima del capó. Sin embargo, las nuevas normativas de seguridad enviaron al rey de la selva al centro de la calandra a partir de 1959.

Este modelo de gama media se ganó rápidamente el favor del público francés, gracias a su diseño elegante, con el sello Pininfarina, su fiabilidad y su excepcional comportamiento en carretera que sabía conjugar con una suspensión estable y suave y un ángulo de giro que hacía mucho más fáciles más maniobras en ciudad. En materia de confort, las innovadoras características de sus asientos rompieron moldes en su época. Por primera vez, se ofrecían reglajes de inclinación y altura para adaptarse a todo tipo de conductores. Además, podían convertirse en litera, todo un argumento para las campañas de publicidad y comunicación de la marca francesa durante aquella época. La instrumentación del Peugeot 403 era muy completa con indicadores en el salpicadero que incluían un amperímetro, un indicador de temperatura, el nivel de combustible, una luz de alerta para el aceite y un reloj que destacaba por su precisión.

El motor era un 1.5 litros de 58 CV que alcanzaba una velocidad máxima de 125 Km/h. Además, en octubre de 1958, fue la primera berlina en ofrecer una alternativa diésel: un motor Indenor de 1.8 litros brindaba 48 CV y 105 Km/h.