El estiloso Peugeot 403 del 'teniente Colombo' cumple 70 años de vida

Andrés Viedma

Sábado, 16 de agosto 2025, 02:00

Recordado por su enorme popularidad en Francia, su robustez en África y su aparición en la serie de televisión Colombo, el Peugeot 403 cumple 70 ... años de innovación y estilo. Con un elegante diseño firmado por Pininfarina, este modelo marcó hitos como ser la primera berlina en contar con un motor diésel en su gama o convertirse en pionera en el desarrollo de asientos ajustables a las características de cada conductor. Comercializado en carrocerías Berlina, Familiar, Furgoneta e, incluso, Pick-Up, el Peugeot 403 fue un auténtico 'world car' que se fabricó en 13 países de los cinco continentes.

