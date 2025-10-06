Espacio, confort y tecnología para el nuevo ë-C5 Aircross

Lunes, 6 de octubre 2025, 09:04 Compartir

Citroën presenta la segunda generación del ë-C5 Aircross, que se beneficia de la nueva plataforma Stellantis STLA Medium para mejorar en todos los puntos y ofrecer más libertad y tranquilidad. Reconocido por su bienestar a bordo, refuerza la sensación de viajar en un SUV de clase confort con, en particular, una habitabilidad récord en las plazas traseras, un generoso volumen de maletero idéntico independientemente del motor, un habitáculo 'C-Zen Lounge' donde la tecnología toma protagonismo con una ergonómica y espectacular pantalla táctil en cascada o el Head-Up Display extendido.

El nuevo buque insignia de la marca representa el mejor saber hacer de una gama compuesta por modelos que afirman cada uno los mismos valores en su territorio distintivo: productos accesibles, versátiles, que ofrecen una elección de energía, al tiempo que muestran una fuerte identidad, un confort distintivo y una gran facilidad de uso.

Ampliar

Con este nuevo modelo ë-C5 Aircross, Citroën adquiere otra dimensión en el mercado de los C-SUV, un segmento clave en Europa. Espectacular, este nuevo modelo está a la altura de todas las promesas del C5 Aircross Concept presentado en otoño de 2024 en el Salón del Automóvil de París. Esta segunda generación del ë-C5 Aircross progresa en todos los aspectos y responde de forma inteligente y completa a las expectativas de los clientes de este segmento.

Su diseño es inconfundible. Potente y musculoso a la vez que esbelto, multiplica los trucos para favorecer la aerodinámica. Su confort establece un nuevo referente entre los C-SUV, con la sensación de viajar cómodamente en un habitáculo que ofrece un espacio inmenso en la segunda fila y un generoso volumen de maletero idéntico independientemente de la energía. A bordo, da la sensación de conducir en un habitáculo de alta tecnología con las suspensiones con topes hidráulicos progresivos, los avanzados asientos Advanced Comfort y el diseño del tablero con una gran pantalla táctil en cascada de fácil uso.

Ampliar

Dos motorizaciones eléctricas

El nuevo ë-C5 Aircross está disponible con dos motorizaciones 100 % eléctricas: hasta 520 km de autonomía con una potencia de 210 CV, una oferta equilibrada y accesible, con un motor de 210 CV/157 kW asociado a una batería de 73 kWh útiles que ofrece una autonomía de 520 km; y hasta 680 km de autonomía con una potencia de 230 CV, una oferta adaptada a los viajes largos, con una autonomía excepcional de 680 km, un motor de 230 CV/170 kW y una batería de 97 kWh útiles.

Además, el Citroën ë-C5 Aircross ofrece un rendimiento de carga líder en el segmento para una facilidad de uso óptima. Está equipado de serie con un cargador trifásico de 11 kW y podrá recibir opcionalmente un cargador bidireccional trifásico de 22 kW a partir de 2026, aceptando carga ultrarrápida, permitiendo recuperar hasta 160 km de autonomía en tan solo diez minutos.

Ampliar

Los tiempos de carga del 20% al 80% con el cargador de a bordo estándar de 11 kW son especialmente competitivos: para la batería de 73 kWh, 6 horas 45 minutos en un wallbox monofásico de 7,4 kW, 4 horas 30 minutos en un wallbox trifásico de 11 kW, 30 minutos en un terminal ultrarrápido de 160 kW; para la batería de 97 kWh, 8h55' en un wallbox monofásico de 7,4 kW, 6h30' en un wallbox trifásico de 11 kW, 27 minutos en un terminal ultrarrápido de 160 kW.

Visita la nueva exposición Citroën en Anoeta (polígono industrial, 7).

Grupo Easo Motor Teléfono 630 636 360

Web www.grupoeasomotor.com