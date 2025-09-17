Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Nueva furgoneta KIA PV5
Nueva furgoneta Kia PV5

Electrificación al servicio del trabajo y a los comercios en general

Andrés Viedma
Juan Ignacio Viedma

Andrés Viedma y Juan Ignacio Viedma

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 02:00

Con el tamaño de una furgoneta media (4.695 metros de longitud), ha sido diseñada para ofrecer la máxima flexibilidad y permite la integración de ... múltiples configuraciones de carrocería: Passenger: De momento se lanza con 5 pasajeros (2-3), y más adelante llegará otra versión de 7 pasajeros, y Cargo: Se lanza en la variante de carrocería larga. En un futuro se incorporarán otras versiones de carrocería corta y techo alto. El diseño se inspira en la filosofía Opposites United de Kia, con una estética moderna de líneas limpias y geométricas, con una firma luminosa integrada en el pilar A que le da un aspecto futurista. Las molduras negras en las aletas y los estribos añaden un toque robusto, mientras que las esquinas intercambiables del paragolpes sirven de protección además de ser estética. El diseño interior apuesta por superficies duraderas, además de incorporar materiales sostenibles en el interior del vehículo, como olefina termoplástica (TPO) como alternativa al PVC, y poliuretano ecológico para la tapicería de los asientos.

