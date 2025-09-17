Electrificación al servicio del trabajo y a los comercios en general

Con el tamaño de una furgoneta media (4.695 metros de longitud), ha sido diseñada para ofrecer la máxima flexibilidad y permite la integración de ... múltiples configuraciones de carrocería: Passenger: De momento se lanza con 5 pasajeros (2-3), y más adelante llegará otra versión de 7 pasajeros, y Cargo: Se lanza en la variante de carrocería larga. En un futuro se incorporarán otras versiones de carrocería corta y techo alto. El diseño se inspira en la filosofía Opposites United de Kia, con una estética moderna de líneas limpias y geométricas, con una firma luminosa integrada en el pilar A que le da un aspecto futurista. Las molduras negras en las aletas y los estribos añaden un toque robusto, mientras que las esquinas intercambiables del paragolpes sirven de protección además de ser estética. El diseño interior apuesta por superficies duraderas, además de incorporar materiales sostenibles en el interior del vehículo, como olefina termoplástica (TPO) como alternativa al PVC, y poliuretano ecológico para la tapicería de los asientos.

En el apartado tecnológico, incluye una pantalla de infoentretenimiento de 12,9 pulgadas con sistema operativo Android Automotive, además de un cuadro de instrumentos digital de 7,5 pulgadas. Destacan también los asientos modulares con múltiples configuraciones (calefactados y con tomas USB integradas en los respaldos).

El Kia PV5 está equipado con un motor eléctrico delantero de 120 kW (163 CV) y 250 Nm de par. Su autonomía varía según la configuración de la batería: Batería de 71,2 kWh: Autonomía de hasta 400 km (ciclo WLTP), Batería de 51,5 kWh: Autonomía de hasta 288 km.

El sistema de carga rápida de 800 V permite recargar la batería de mayor tamaño del 10% al 80% en solo 30 minutos, lo que minimiza los tiempos de inactividad. Además, el PV5 cuenta con carga bidireccional (V2L), que permite utilizar la energía de la batería para alimentar dispositivos externos.

Destaca por tener un equipamiento a la altura de los turismos de la marca; y en el apartado de seguridad cuenta con un conjunto de sistemas de asistencia a la conducción (ADAS) muy completo. La PV5 Passenger desde 25445€ financiada.