La eficiencia de un eléctrico y la flexibilidad de un híbrido

Dos años después del lanzamiento del Torres en España, KGM presenta la versión híbrida de este popular SUV, que sale al mercado como el vehículo más tecnológico jamás construido por el fabricante coreano. Un coche muy adecuado para el día a día o para quienes quieren hacer largos viajes, ya que aúna en un solo concepto la eficiencia de un eléctrico, la de un híbrido auto recargable y la robustez de un SUV de gran tamaño. Con una longitud de 4,70 m, una anchura de 1,89 m y una altura de 1,72 m, el Torres HEV dispone de cinco plazas y de un amplio maletero de 839 litros (hasta 1.662 litros con la segunda fila de asientos abatida).

Pero si por algo destaca el nuevo Torres es por su innovador sistema híbrido de KGM, que permite una conducción 100% eléctrica a velocidades de hasta 100 km/h, activando automáticamente uno de los nueve modos híbridos diferentes en tiempo real, lo que hace que la conducción sea más dinámica. Por su condición de vehículo híbrido auto recargable, se comercializa con la etiqueta ECO de la DGT, con las ventajas que esto aporta para la entrada en las Zonas de Bajas Emisiones de los núcleos urbanos.

El Torres HEV es un coche que ofrece una experiencia de conducción prácticamente eléctrica, gracias a la combinación de un propulsor de gasolina turboalimentado de 1,5 litros de cilindrada, con el sistema híbrido Dual Tech, que también utiliza dos motores eléctricos en serie. El sistema está compuesto por el conjunto que integra el motor térmico, los dos motores eléctricos, la transmisión, las unidades de control y una batería de iones de litio con una capacidad de 1,83 kWh y 353 V.

El motor de gasolina es un 4 cilindros en línea, con 110 CV de potencia máxima diseñado específicamente para funcionar con motorizaciones híbridas. Incorpora tecnologías avanzadas de ahorro de combustible, al aumentar la presión de inyección de combustible hasta 350 bares, lo que aumenta la potencia y reduce las emisiones. En cuanto a los motores eléctricos, el primero de ellos tiene la misión de impulsar el vehículo. Ofrece una potencia máxima de 130 kW (177 CV) y un par-motor de 300 newton-metro. Cuando trabaja en conjunto con el propulsor de gasolina, se obtiene una potencia máxima combinada de 204 caballos. Por su parte, la misión del segundo motor eléctrico es la de generar electricidad para cargar la batería. El Torres HEV tiene un consumo homologado de 5,86 litros/100 km.

El Torres HEV integra en un solo concepto el funcionamiento en serie y en paralelo, con 9 modos de transmisión optimizados, que se ajustan automáticamente, y la batería de mayor capacidad de su clase, para ofrecer el sistema híbrido más parecido a un vehículo eléctrico y una economía de combustible sobresaliente. Con la tecnología híbrida Dual-Tech se alcanza hasta un 94% de utilización en modo eléctrico en conducción urbana.

El conductor del Torres EHV tiene a su disposición tres modos de conducción, que se seleccionan a través del menú rápido de la pantalla central del vehículo. El Torres HEV arranca por defecto en el modo Confort para el día a día y que equilibra, de manera automática, las prestaciones con la economía de combustible. Pero, además, hay otros dos modos: ECO, que maximiza el ahorro de combustible; y Sport, con el que la prioridad es conseguir el máximo rendimiento dinámico del vehículo. El sistema de frenado regenerativo se puede ajustar en tres niveles, mediante las levas situadas en el volante. Además, al activar el frenado regenerativo, se adapta automáticamente la intensidad de frenado en función de la distancia con el vehículo precedente.

El Torres híbrido HEV dispone de dos pantallas de 12,3 pulgadas, dispuestas horizontalmente y con una disposición del panel de instrumentos personalizable. La interfaz gráfica mejora para ofrecer pantallas más claras y con mayor capacidad de respuesta, una navegación de información mucho más fluida, vistas del panel personalizables, control de calefacción de los asientos traseros o funciones como la de arrastrar y usar mapas duales de manera más fluida. El sistema es compatible con Apple CarPlay y Google Android Auto.

La seguridad de sus ocupantes es otro de los aspectos que más se ha cuidado en el desarrollo del Torres. Cuenta, de serie en toda la gama, con siete airbags (conductor, pasajero, laterales para conductor y pasajero, dos de cortina y uno central entre los asientos delanteros). Además, dispone de una amplia gama de sistemas avanzados de asistencia al conductor. Entre ellos, se ofrece un sistema de monitorización del entorno con sensores delanteros y traseros combinado con una cámara de alta definición trasera que ofrece una visión clara para facilitar una conducción y un estacionamiento seguro.

El control de crucero adaptativo inteligente del Torres híbrido mantiene una distancia segura con respecto al vehículo que circula delante y ayuda a conducir a una velocidad determinada. Mediante el uso de radares y cámaras, detecta cambios de velocidad en tiempo real para acelerar o desacelerar automáticamente, e incluso detener el vehículo por completo si es necesario, lo que contribuye a reducir la fatiga del conductor en trayectos largos.

El Torres HEV incorpora una completa gama de tecnologías de seguridad, entre las que destacan el frenado automático de emergencia, sistema de salida segura del vehículo, advertencia de arranque del vehículo delantero, advertencia de distancia de seguridad, sistema de antideslumbramiento automático que cambia automáticamente entre luces de cruce y de carretera según las condiciones de iluminación. Además, el asistente de advertencia de salida de carril y el sistema de frenada en colisiones múltiples acciona automáticamente los frenos después de un accidente, para evitar que se produzca un segundo accidente.