Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Gobierno tiene que diseñar un nuevo plan de incentivos para los eléctricos FP

La Ley de Movilidad Sostenible se aprueba sin que tengan que analizarse las etiquetas de la DGT

Juan Roig Valor

Jueves, 13 de noviembre 2025, 16:43

Comenta

El Congreso de los Diputados aprobó definitivamente la Ley de Movilidad Sostenible, que obliga al Gobierno a poner en marcha en un plazo de tres meses un Plan Renove Nacional para la renovación del parque automovilístico, pero elimina la obligación de realizar un estudio para actualizar las etiquetas medioambientales de la Dirección General de Tráfico (DGT).

El texto ratificado en el Pleno incorpora las enmiendas introducidas por el Senado y suprime, a propuesta del Partido Popular, la disposición que obligaba al Ejecutivo a elaborar en un año un informe para revisar el sistema actual de etiquetas, con el objetivo de adaptarlas a los avances tecnológicos e incluir las emisiones de CO₂ como nuevo criterio. La enmienda fue aprobada con 179 votos a favor frente a 171 en contra.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya había expresado en mayo su respaldo al sistema vigente, aunque abrió la puerta a una posible revisión «cuando los expertos y los sectores implicados lo consideren necesario».

Actualmente, las asociaciones del sector no mantienen una posición unánime sobre la actualización del modelo. Anfac, la patronal de los fabricantes, considera que un cambio en este momento podría entorpecer el impulso a la electrificación.

Por otro lado, la aprobación de la ley ha reactivado las demandas del sector para acelerar la renovación del parque. Faconauto, la patronal de los concesionarios, ha instado al Gobierno a convertir el nuevo marco normativo en un instrumento operativo «cuanto antes», de modo que el Plan Renove Nacional pueda estar plenamente activo en 2026.

Su presidenta, Marta Blázquez, ha subrayado que el nuevo plan debe ser «sencillo, fiable y pensado para el ciudadano», recordando el éxito de programas previos como el Plan Reinicia Auto+, que permitió gestionar las ayudas de recuperación de los efectos de la Dana en Valencia de forma ágil y directa desde los concesionarios.

Blázquez defendió además que la renovación del parque y la electrificación «no compiten, sino que se refuerzan», ya que retirar los vehículos más antiguos favorece la adopción progresiva de tecnologías más limpias.

Faconauto recordó que varias comunidades autónomas ya han lanzado programas de renovación con buenos resultados y destacó que la red de concesionarios está preparada para gestionar un plan nacional «con rigor y eficacia».

Según la organización, la modernización del parque automovilístico es clave para reducir emisiones y avanzar hacia los objetivos de descarbonización de la Unión Europea.

La nueva ley contempla que el próximo 'Plan Renove' ofrezca ayudas para comprar coches eléctricos e híbridos enchufables, así como para modelos de combustión que cumplan la normativa Euro 6d usados.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra uno de los clásicos de San Sebastián: «Hemos vivido momentos muy bonitos; nos ha costado mucho tomar la decisión»
  2. 2

    Cuatro barrios de San Sebastián superan el millón de euros en el precio medio de vivienda ofertada
  3. 3 La cadena de supermercados que ha decidido no vender los bombones navideños Lindt estas Navidades
  4. 4 Quejas de los vecinos de San Sebastián: «Yo también soy de Trintxerpe y ya no voy a poder aparcar en mi barrio»
  5. 5 El mensaje de apoyo de Gabriel Rufián a Borja Sémper en el Congreso: «Mucha fuerza, amigo»
  6. 6 El pueblo vasco con un curioso nombre en euskera: «Ni los del propio pueblo pueden pronunciarlo»
  7. 7

    Gipuzkoa define sus zonas más expuestas al cambio climático: esta es la comarca más vulnerable
  8. 8 La guipuzcoana que lamenta no poder volver a vivir en San Sebastián: «Es la ciudad más cara, pero la más bonita; dichosos los franceses que...»
  9. 9 La historia que siempre recuerdan en un restaurante junto al mar de «la familia que nos pidió platos para los macarrones que traían de casa»
  10. 10 Estos son los ciberdelitos más comunes en Gipuzkoa, con engaños prácticamente indetectables

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Ley de Movilidad Sostenible se aprueba sin que tengan que analizarse las etiquetas de la DGT

La Ley de Movilidad Sostenible se aprueba sin que tengan que analizarse las etiquetas de la DGT