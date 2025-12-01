Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El canciller alemán, Friedrich Merz Reuters

Alemania solicitará a la UE revisar la prohibición de la venta de coches térmicos en 2035

Juan Roig Valor

Lunes, 1 de diciembre 2025, 09:00

Comenta

El canciller alemán, Friedrich Merz, anunció que su Gobierno solicitará a la Comisión Europea una revisión de la normativa que prevé prohibir la venta de vehículos de combustión a partir de 2035.

Berlín quiere que la Unión Europea permita seguir comercializando híbridos enchufables, eléctricos con autonomía extendida y motores térmicos «altamente eficientes» más allá de esa fecha.

Merz explicó en una comparecencia en Berlín que enviará una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para defender la posición alemana. Según dijo, la coalición entre conservadores y socialdemócratas es consciente de «la situación precaria» que atraviesa la industria automotriz del país, afectada por la caída de la demanda en Europa, la competencia china y las tensiones comerciales con Estados Unidos. Problemas que ya han desencadenado decenas de miles de recortes de empleo.

El canciller sostuvo que una flexibilización de las normas permitiría mantener la competitividad de los fabricantes sin renunciar a los objetivos climáticos. «Nuestro objetivo común debe ser lograr regulaciones favorables a la innovación y tecnológicamente neutras, que concilien la protección del clima con la competencia industrial», afirmó.

La delicada coyuntura del sector coincide con los esfuerzos del Ejecutivo por reactivar la economía alemana en un contexto marcado por infraestructuras envejecidas, una población activa menguante y el impacto de la guerra en Ucrania.

El debate también tiene un fuerte componente político: la transición hacia el vehículo eléctrico ha sido aprovechada por el partido ultraderechista AfD para alimentar la inquietud social, en un momento en el que compite con los conservadores por el liderazgo en las encuestas.

Merz subrayó que la revisión de la regulación emisiones en la UE es «un paso clave» para garantizar el futuro de Europa como polo de fabricación automotriz. Según el canciller, la propuesta del Gobierno busca evitar sanciones por incumplir los límites de emisiones y salvaguardar un sector que forma parte central de la identidad industrial alemana.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ingresado en la UCI el conductor herido en el accidente de la N-121-A en Irun tras una colisión entre un coche y un camión
  2. 2

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Villarreal
  3. 3 Consiguen rescatar a un perro que llevaba diez días desaparecido en un monte de Gipuzkoa
  4. 4

    La carretera se cobra la vida de seis jóvenes este domingo
  5. 5 Letizia ya tiene sustituto de Felipe
  6. 6

    Astilleros Balenciaga firma su venta al grupo árabe a falta del acuerdo con los trabajadores
  7. 7

    El contraste inmobiliario en Gipuzkoa: de Ataun a Miraconcha el precio se multiplica por diez
  8. 8 La gastronomía vasca triunfa en la nueva ciudad más poblada del mundo: tres restaurantes para 42 millones de personas
  9. 9 Pradas: «Era absurdo esperar a Mazón. Si no cogía las llamadas ni sabíamos si iba a venir»
  10. 10

    Los guipuzcoanos arruinados que se acogen a la ley de Segunda Oportunidad se triplican en tres años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Alemania solicitará a la UE revisar la prohibición de la venta de coches térmicos en 2035

Alemania solicitará a la UE revisar la prohibición de la venta de coches térmicos en 2035