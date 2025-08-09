Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Ebro supera las 5.000 unidades vendidas en un excelente inicio de año

Andrés Viedma

Andrés Viedma

Sábado, 9 de agosto 2025, 02:00

La marca Ebro, que nació en 1954 de la mano de Motor Ibérica, S.A. tras la nacionalización de las operaciones de Ford Motor Ibérica ... en España y que se dedicó a la fabricación de vehículos comerciales y tractores, actualmente, en colaboración con la empresa china Chery, pretende montar para fin de año sus modelos en la antigua planta de Nissan en la zona franca de Barcelona. Desde su inicio de actividades, continúa con una trayectoria comercial imparable en el mercado nacional ya que, la aceptación de la gama SUV de la firma ha sido muy positiva. Sus matriculaciones crecen hasta superar las 5.000 unidades en tan solo siete meses, con una gran acogida en el canal de particulares. En lo que va de 2025, en el segmento SUV, Ebro ha alcanzado una cuota de mercado del 1,1%, y si contamos exclusivamente el mes de julio, la cifra asciende hasta un espectacular 2,1%.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El 4x100 español, con Garaiar, descalificado tras arrasar
  2. 2

    Una joven de 21 años muerta y un hombre de 47 herido en un accidente de moto en Donostia
  3. 3

    El restaurante Buenavista se convierte en hotel boutique
  4. 4 Adriana Dorronsoro: «La cita con aquel chico que me gustaba jamás la olvidaré...»
  5. 5

    La política se desnuda en verano
  6. 6 Una treintena de incendios asola Castilla y León y varios serían provocados
  7. 7 La monja que abandonó la comunidad de Belorado tras el cisma: «Ese convento era una secta, no se podía vivir allí»
  8. 8 El pianista que sorprende tocando en la playa de Ondarreta en San Sebastián
  9. 9 Interponen 86 propuestas de sanción por acampadas ilegales en el entorno del Ibón de Anayet
  10. 10

    Europa excluye a España de su diálogo sobre Ucrania

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Ebro supera las 5.000 unidades vendidas en un excelente inicio de año

Ebro supera las 5.000 unidades vendidas en un excelente inicio de año