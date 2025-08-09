Ebro supera las 5.000 unidades vendidas en un excelente inicio de año

Andrés Viedma Sábado, 9 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

La marca Ebro, que nació en 1954 de la mano de Motor Ibérica, S.A. tras la nacionalización de las operaciones de Ford Motor Ibérica ... en España y que se dedicó a la fabricación de vehículos comerciales y tractores, actualmente, en colaboración con la empresa china Chery, pretende montar para fin de año sus modelos en la antigua planta de Nissan en la zona franca de Barcelona. Desde su inicio de actividades, continúa con una trayectoria comercial imparable en el mercado nacional ya que, la aceptación de la gama SUV de la firma ha sido muy positiva. Sus matriculaciones crecen hasta superar las 5.000 unidades en tan solo siete meses, con una gran acogida en el canal de particulares. En lo que va de 2025, en el segmento SUV, Ebro ha alcanzado una cuota de mercado del 1,1%, y si contamos exclusivamente el mes de julio, la cifra asciende hasta un espectacular 2,1%.

Por lo que respecta al mercado general, la cuota alcanzada por la marca española en julio es ya del 1,4%, dato que consolida no solo el proyecto sino la estrategia de Ebro con respecto a sus concesionarios, que ya alcanzan las 66 localizaciones repartidas por todo el territorio, y sus clientes.

